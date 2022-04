Bitcoin perd de sa force en raison de la vente d’actions | Cryptomonnaie

Le bitcoin était en baisse de 7,4 % lundi, se terminant à environ 39,9 000 $, où il reste mardi matin. Ethereum a perdu 8,9 %, tandis que le prix des autres altcoins du top 10 a chuté de 6,7 % (Binance Coin) à 13 % (Terra).

Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap, a chuté de 5,2 % du jour au lendemain pour atteindre 1,85 billion de dollars, l’indice Bitcoin Dominance chutant de 0,2 point à 41,1 %.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a perdu 12 points à 20 mardi, dans un état de « peur extrême ».

Bitcoin s’est effondré lundi, le plus en près de deux mois, à la suite des indices boursiers mondiaux. Dans un mouvement brusque, BTC a chuté sous la moyenne mobile de 50 jours, anéantissant les espoirs que nous ayons vu une rupture de tendance en mars.

La baisse d’hier du bitcoin et l’ambiance pessimiste persistante sur les marchés financiers ouvrent une voie directe et rapide vers la zone de support de mars – près de 38 000 $, voire moins – à 32,5-35 000 $.

Les acteurs traditionnels des marchés financiers viennent de commencer à fixer le rythme accéléré des hausses de taux, tablant sur +50 points en mai et le même montant en juin. Cela contraste fortement avec les hausses de 25 points par trimestre que nous avons observées depuis la crise financière mondiale. Dans cet environnement, la liquidité quitte les marchés financiers, frappant le plus durement les secteurs les plus risqués. Pour cette raison, nous constatons une forte baisse de la capitalisation des crypto-monnaies et de l’indice Nasdaq.

Selon CryptoQuant, les mineurs ont déversé des bitcoins la semaine dernière alors que la crypto-monnaie diminuait. Le sentiment baissier pourrait dominer cette semaine alors que la balance des échanges BTC a de nouveau augmenté.

Le marché de la crypto-monnaie est menacé par une baisse prochaine des indices boursiers américains, selon Arthur Hayes, co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie BitMEX. Bitcoin pourrait tomber à 30 000 dollars au deuxième trimestre, Ethereum à 2 500 dollars.

David Rubenstein, le co-fondateur de The Carlyle Group, estime que les crypto-monnaies vont augmenter dans un contexte de croissance de l’industrie de la crypto et d’instabilité politique.

Selon une enquête du Nasdaq, 72 % des conseillers financiers investiraient les fonds de leurs clients dans des crypto-monnaies s’ils avaient accès à des crypto-ETF au comptant.