Les trois quarts des adresses BTC sont toujours bénéficiaires malgré la baisse du marché: Glassnode | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) a de nouveau baissé récemment, mais de nouvelles informations de la société d’analyse de blockchain Glassnode montrent que jusqu’à 75% des adresses Bitcoin sont à profit.

Dans son rapport Week-On Chain publié le lundi 11 avril, Glassnode a analysé le nombre de portefeuilles Bitcoin qui sont à profit et a constaté qu’environ 70% à 75% des adresses voient un profit non réalisé, bien supérieur aux 45% à 50 % d’adresses pendant le marché baissier de 2018.

Commentant les résultats, les analystes de Glassnode ont ajouté que le marché baissier actuel est loin d’être aussi mauvais que les précédents :

«Le marché baissier actuel n’est pas aussi grave que les pires phases de tous les cycles précédents, avec seulement 25% à 30% du marché en perte non réalisée. Il reste à voir si une pression supplémentaire du côté de la vente fera baisser le marché et entraînera ainsi une plus grande partie du marché dans une perte non réalisée comme les cycles précédents. »

Le rapport a en outre révélé que les détenteurs à long terme de Bitcoin, ceux qui détiennent depuis plus de 155 jours, étaient les moins susceptibles d’être à perte. Plus de 67,5% des détenteurs à long terme réalisent un profit non réalisé, tandis que les détenteurs à court terme, ceux qui détiennent depuis moins de 155 jours, n’ont vu que 7,88% réaliser des gains.

Actuellement, le prix du Bitcoin est inférieur à 40 000 dollars et a chuté de près de 39 000 dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui a replacé l’actif en territoire baissier. La direction dans laquelle Bitcoin se dirigera a spéculé sur une baisse à 30 000 $, tandis que d’autres données montrent que les commerçants tentent de pousser le prix à 50 000 $.

Le rapport a également détaillé que 58% du volume sur le réseau Bitcoin est dans ce qu’il appelle la «dominance des bénéfices», une métrique qui n’a pas été fortement observée depuis décembre 2021.

Glassnode a ajouté que les marchés baissiers connaissent généralement de longues périodes de volume de transactions qui génèrent des pertes, et ce renversement de la domination des bénéfices pourrait être un signe que le sentiment change, la demande de Bitcoin pouvant acheter le côté vendeur.

Cependant, écrit Glassnode, « étant donné que les prix continuent de se débattre, cela suggère que la demande reste quelque peu terne et que les investisseurs prennent des bénéfices dans la force du marché qui peut être trouvée ».

Les analystes ont ajouté que le marché a enregistré des bénéfices réalisés quotidiennement d’environ 13 300 BTC depuis la mi-février, tandis que les pertes réalisées quotidiennement sont passées d’environ 20 000 BTC en janvier à environ 8 300 BTC la semaine dernière.

Alors qu’une grande partie des adresses et des transactions génèrent des bénéfices, le nombre global d’utilisateurs sur le réseau Bitcoin, et par conséquent le nombre de transactions, continue de « languir » selon les analystes.

Les transactions sur le réseau s’élèvent à environ 225 000 transactions quotidiennes, un nombre similaire au marché baissier de 2018 à 2019. Les transactions ont grimpé à partir de la mi-2021, mais les analystes ont noté que « c’est loin du cycle de battage médiatique observé lors des marchés haussiers ».