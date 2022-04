Les meilleures pièces peuvent-elles croître après la forte baisse d’aujourd’hui ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé baissière pour le marché des crypto-monnaies car la plupart des pièces se trouvent dans la zone rouge.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Bitcoin (BTC) a fait face à la plus petite baisse par rapport aux autres pièces de la liste. La crypto-monnaie la plus populaire a augmenté de 4,28 %.

Graphique BTC/USD par TradingView

Bitcoin (BTC) est passé en dessous de la zone la plus liquide à 42 184 $ et a presque touché le niveau à 40 300 $. Pour le moment, il faut voir où se ferme la bougie quotidienne. Si les acheteurs peuvent prendre l’initiative et maintenir la barre des 40 000 $, il y a une chance de voir une fausse cassure, suivie d’un retour à 42 000 $. Dans un autre cas, la forte baisse peut conduire au test de la zone des 38 000 $.

Bitcoin se négocie à 40 872 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) a suivi la chute de BTC, en baisse de 6,79% depuis hier.

Graphique ETH/USD par TradingView

D’un point de vue technique, Ethereum (ETH) a déjà atteint son niveau de support à 3 045 $ et se négocie actuellement autour de lui. Ce cas est similaire à la situation avec Bitcoin (BTC), car une fermeture en dessous de 3 000 $ peut entraîner une nouvelle baisse dans la zone de 2 800 $ à 2 900 $.

Ethereum se négocie à 3 039 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Le XRP est le plus grand perdant aujourd’hui, car la chute a représenté 6,85 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique XRP/USD par TradingView

XRP a testé le niveau de support à 0,70323 $ par rapport au faible volume de transactions de vente. Cela signifie que les traders pourraient arrêter leur pression pendant un certain temps, et il y a une chance de voir un léger rebond bientôt.

Dans ce cas, la croissance peut amener le prix du XRP à 0,75 $.

XRP se négocie à 0,70918 $ au moment de la presse.