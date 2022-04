Le prix de Crypto.com pourrait chuter à 0,26 $ si ce niveau casse | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com oscille à l’intérieur d’une configuration en triangle symétrique qui prévoit une cassure de 35 %.

La récente baisse a poussé le CRO à privilégier un mouvement baissier qui pourrait déclencher un crash de 35% à 0,26 $.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 0,47 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.

Le prix de Crypto.com est à la fin d’une tendance en cours et indique qu’une cassure pourrait bientôt avoir lieu. Cependant, si les acheteurs reviennent, il y a de bonnes chances pour que le CRO se rétablisse et déclenche une cassure haussière.

Le prix de Crypto.com est dans une situation difficile

Le prix de Crypto.com est coincé entre deux lignes de tendance convergentes créant des hauts et des bas plus bas. Un tel comportement du marché est connu sous le nom de triangle symétrique. La formation technique prévoit un mouvement de 34%, qui est déterminé en ajoutant la distance entre le premier pivot haut et bas du triangle au point d’évasion.

En supposant une nouvelle vente pour la grande crypto, CRO est susceptible de franchir la ligne de tendance inférieure à 0,263 $, déclenchant un mouvement baissier. Dans un tel cas, le triangle symétrique prévoit un effondrement de 35 % à 0,26 $. Dans un cas très baissier, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Crypto.com reteste même le niveau de support de 0,22 $ avant de se stabiliser.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Le récent déclin de l’optimisme dans l’espace cryptomonnaie soutient l’évasion baissière. De plus, la baisse du prix du Bitcoin a fait que les altcoins, y compris le prix de Crypto.com, ont subi un sort baissier.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 0,47 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière et relancera une tendance haussière. Dans un tel cas, la configuration du triangle symétrique prévoit une hausse de 35 % à 0,644 $ pour le prix Crypto.com.

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que le niveau de support immédiat, allant de 0,405 $ à 0,205 $, est déjà marqué. Ici, à peu près, 27 000 adresses qui ont acheté environ 76,57 milliards de jetons CRO sont passées de la rentabilité à l’équilibre. Une nouvelle augmentation de la pression d’achat pourrait voir bon nombre de ces investisseurs plonger dans l’eau. Fait intéressant, les niveaux prévus à partir d’une cassure baissière sont présents à l’intérieur du niveau de support immédiat indiqué par IntoTheBlock, ce qui en fait un résultat à haute probabilité.

CRO GIOM

Ce mouvement cimentera sa position en établissant un plus haut plus haut et suggérera le début d’une tendance haussière.