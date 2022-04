Coinbase augmentera la transparence sur les listes potentielles de 2022 | Cryptomonnaie

L’échange a publié les noms de 50 projets qui pourraient éventuellement être répertoriés au deuxième trimestre de 2022 afin d’ajouter une symétrie d’information aux marchés de la cryptomonnaie.

Le plus grand échange cryptomonnaie américain, Coinbase, a annoncé une longue liste de jetons qu’il pourrait potentiellement lister au deuxième trimestre de 2022 dans le but d’accroître la transparence.

Un article de blog du 12 avril de l’échange comprend une liste de jetons à l’étude, mais note que d’autres jetons peuvent être à l’étude mais pas spécifiquement mentionnés. Parmi ceux sur leur radar figurent 45 jetons ERC-20 sur le réseau Ethereum (ETH) et cinq jetons SPL sur le réseau Solana (SOL).

Certains des jetons avec une capitalisation boursière relativement importante sont Binance USD (BUSD), qui est le troisième plus grand stablecoin sur le marché, et l’un des plus grands projets DAO BitDAO (BIT) qui affiche une capitalisation boursière d’un peu plus de 1 milliard de dollars à l’heure d’écriture selon les données de CoinGecko.

L’échange a déclaré que sa nouvelle approche des listes de jetons fournira également « autant de symétrie d’informations que possible ». La symétrie de l’information favorise l’efficacité et l’équité au sein d’un marché.

Cela réduit également les risques d’un scénario de pompage et de vidage le jour de la cotation, car la frénésie du commerce de détail peut être atténuée par une connaissance approfondie d’une cotation. Bien qu’il soit beaucoup plus courant sur d’autres échanges centralisés et décentralisés, Coinbase a eu sa part d’une telle action sur les prix des pièces qu’il répertorie. En 2020, OMG Network (OMG) a pompé 200% dans les 15 minutes suivant son inscription sur Coinbase et s’est écrasé quelques instants plus tard.

Les projets de cryptomonnaie sont conscients de l’attention qu’une liste Coinbase peut apporter, ou même simplement du potentiel qu’elle peut apporter. Le Big Data Protocol (BDP), un tokenizer de données de finance décentralisée (DeFi) relativement petit, avec une capitalisation boursière de 3,3 millions de dollars selon CoinGecko, a tweeté sa joie aujourd’hui que Coinbase lui donnait l’impression d’être potentiellement répertorié.

Cependant, alors que la transparence accrue peut être une aubaine pour les investisseurs et les projets, le commerçant de crypto chevronné du compte Twitter @12yearoldwithcc estime que les listes potentielles sont ternes. Le compte a tweeté aujourd’hui que « Coinbase est dans son ère de flop ».

Coinbase est à l’ère du flop pic.twitter.com/4T6SFehSFG — 12 ans avec une carte de crédit (@12yearoldwithcc) 11 avril 2022

D’autres investisseurs n’ont peut-être même pas remarqué les nouveaux efforts de transparence de Coinbase, car beaucoup se concentrent sur l’intention de la bourse de produire une série de trois films sur la collection de jetons non fongibles (NFT) du Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Certains membres de la communauté crypto sont perplexes face à l’accord de 10 000 $ que Coinbase a proposé aux détenteurs de BAYC pour les droits d’utilisation de leur singe dans les films, certains avertissant même qu’ils ne devraient pas l’accepter.

Dans l’ensemble, la semaine a déjà été agitée pour la bourse, qui a lancé des services de négociation en Inde pour la première fois le 8 avril, mais a brusquement suspendu les services d’ordre d’achat sous la pression des régulateurs locaux des services de paiement le 11 avril.