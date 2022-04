Le prix d’AVAX pourrait-il chuter à 65 $ après avoir franchi ce niveau de support vital | Cryptomonnaie

Le prix AVAX a franchi un niveau de support crucial à 83,46 $ et annulé ses gains.

Cette baisse pourrait s’étendre à 64,59 $ si les traders ne font pas leur retour.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 83,46 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix d’AVAX est dans une situation difficile, mais son dernier signal directionnel décidera quel camp il privilégie – les haussiers ou les baissiers. La récente baisse l’a poussé sous une ligne de tendance de longue date, indiquant une perspective baissière.

Le prix AVAX au bout du rouleau

Le prix d’AVAX a montré une baisse considérable de sa pression d’achat depuis la hausse de 22% entre le 27 mars et le 2 avril. Cette montée en puissance a collecté la liquidité d’arrêt d’achat se situant au-dessus du niveau de support de 98 $. Cependant, les acheteurs n’ont pas réussi à maintenir l’élan, entraînant un renversement de tendance qui a annulé les gains depuis le 27 mars et a creusé plus profondément.

Jusqu’à présent, le prix d’AVAX s’est effondré d’environ 28 % depuis son sommet du 2 avril à 103,71 $ et est passé sous la ligne de tendance à la baisse reliant les sommets du swing depuis le 27 novembre 2021. Cette évolution est baissière et pourrait le pousser vers le niveau de support immédiat à 64,59 $. .

Ici, les acheteurs ont une autre plate-forme pour se regrouper et donner une autre chance à la tendance haussière, mais un échec pourrait permettre aux baissiers de se multiplier et de faire chuter le prix AVAX à 55,32 $. Un tel mouvement est la clé pour déclencher un modèle d’inversion du fond connu sous le nom de triple fond.

Graphique AVAX/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix AVAX rebondit par rapport à sa position actuelle à 75,15 $, il y a une chance pour un retour. Si les acheteurs propulsent Avalanche pour produire un chandelier quotidien au-dessus de 83,46 $, la thèse baissière sera invalidée.

Dans un tel cas, le prix AVAX pourrait se consolider au-dessus de 83,46 $ et tenter à nouveau de franchir la barrière de résistance de 98 $.