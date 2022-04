IDEG Asset Management s’associe à Coinbase Prime pour lancer un fonds ETH géré activement | Cryptomonnaie

Le nouveau fonds fera partie de la suite de produits thématiques de l’IDEG, « TIMES ».

IDEG Asset Management (IDEG), basé aux îles Vierges britanniques, a dévoilé son Ethereum Enhanced Portfolio, un fonds activement géré qui suit le prix de l’éther (ETH) tout en utilisant, a-t-il déclaré, une stratégie d’arbitrage à terme pour améliorer les rendements et aplatir la volatilité.

Le fonds fera partie de la nouvelle gamme de produits TIMES, abréviation de Trust, Interest, Mining, Yield Earnings and Structured Solutions.

« Le portefeuille amélioré Ethereum est notre premier de ces produits, offrant aux investisseurs qualifiés la possibilité de capitaliser sur Ethereum, la plate-forme de contrats intelligents la plus renommée, tout en améliorant les rendements ajustés au risque par rapport à la détention d’Ethereum », a déclaré Emma Hu, partenaire produit d’IDEG. , dans un rapport.

La société n’a pas divulgué la taille ni le montant déjà investi dans le fonds.

Coinbase Prime sera le principal courtier et dépositaire du fonds, s’appuyant sur une relation qui a débuté en 2019. nos clients, nous ont ramenés à Coinbase en tant que notre principal courtier et dépositaire préféré », a déclaré Suen Son Poon, directeur de la conformité et directeur de l’exploitation d’IDEG.

Ce fonds Ethereum est lancé alors que les véhicules d’actifs numériques ex-Bitcoin gagnent du terrain parmi les investisseurs institutionnels grâce à une diversification accrue au sein du secteur volatil des actifs numériques. Plus récemment, Goldman Sachs a commencé à offrir aux clients intéressés l’accès à un fonds d’éther émis par Galaxy Digital.

La semaine dernière, les produits liés au Bitcoin ont pris la part du lion des sorties de fonds avec 131,8 millions de dollars de rachats, tandis que les fonds axés sur l’éther (ETH) n’ont enregistré que 15,3 millions de dollars de sorties, selon un rapport CoinShares.

Le fonds Ethereum Enhanced Portfolio sera disponible pour les investisseurs qualifiés dans le monde entier, à l’exception des États-Unis, avec un montant d’investissement minimum de 100 000 $, selon le porte-parole de la société, Ian Stirling. « La majorité des fonds tracker à pièce unique sur le marché ont tendance à être des fonds passifs », a-t-il ajouté, notant que le fonds facturera des frais de gestion fixes basés sur l’actif sous gestion.

IDEG prévoit également de lancer des fonds thématiques supplémentaires en 2022, avec une agriculture de rendement multi-pièces, une finance décentralisée (DeFi) activement gérée et des stratégies GameFi/Metaverse play-to-earn (P2E) pilotées en interne.