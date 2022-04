La baisse du prix du bitcoin à 39,2 000 $ place la BTC sur le territoire du «marché baissier» | Cryptomonnaie

Le marché de la crypto-monnaie s’est détérioré le 11 avril après que les inquiétudes liées à la hausse de l’inflation, la perspective de plusieurs autres taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine et la crainte d’une pénurie alimentaire mondiale ont conduit à une faiblesse généralisée des marchés financiers mondiaux.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les baissiers ont franchi la ligne défensive des haussiers à 42 000 $ aux premières heures de négociation lundi pour faire chuter Bitcoin (BTC) à un creux quotidien de 39 200 $ et plusieurs analystes prévoient des prix encore plus bas à court terme. .

Graphique BTC/USDT sur 1 jour. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que disent les analystes à propos de la baisse de lundi et si les traders doivent ou non s’attendre à davantage de baisse au cours des prochains jours.

40 000 $ ou buste

La baisse en dessous de 40 000 $ a été annoncée par l’analyste de marché Michaël van de Poppe, qui a publié dimanche le graphique suivant soulignant la forte évolution de Bitcoin, mais il a également averti que « c’est le week-end et nous devons encore casser cette zone de résistance ».

Graphique BTC/USD sur 4 heures. Source : Gazouillement

Après le retrait de lundi, van de Poppe a publié un tweet de suivi traitant du rejet à 43 000 $ et offrant un aperçu du niveau à surveiller comme prochain support. Selon le trader, « la zone verte » dans la fourchette de 43 000 $ à 44 000 $ devrait devenir un support pour préserver tout élan haussier florissant.

Ce marché baissier est « différent »

Graphique BTC/USD sur 1 jour. Source : Gazouillement

Un aperçu de la confusion que de nombreux commerçants de crypto ont connue au cours de l’année écoulée a été fourni par le conseiller financier décentralisé et le commerçant pseudonyme de Twitter « McKenna », qui a publié le graphique suivant examinant l’action des prix du Bitcoin depuis avril 2021. McKenna a déclaré que « cela a été le marché baissier le plus étrange que j’ai vu.

McKenna a dit,

Je ne pense même pas que nous voyions moins de 30 000 $, je suis plutôt en faveur d’une action de prix saccadée dans cette gamme qui est aussi l’enfer. J’ai juste besoin de maïs pour me détendre et laisser courir mes altcoins.

Un sentiment similaire a été exprimé par l’analyste crypto et utilisateur pseudonyme de Twitter « 360Trader », qui a publié le graphique suivant mettant en évidence la plage de consolidation dans laquelle Bitcoin s’échange depuis novembre dernier.

Graphique BTC/USD sur 1 jour. Source : Gazouillement

360Trader a dit,

La consolidation de Bitcoin continue… l’effet de levier est sous contrôle… le flotteur continue de s’assécher… Cela ne va pas durer éternellement. Appliquez simplement un pansement et continuez à pousser.

Où va Bitcoin à partir d’ici?

Un dernier aperçu de l’avenir du prix BTC a été fourni par Philip Swift, analyste des marchés et fondateur de LookintoBitcoin, qui a publié le graphique suivant montrant le récent rejet de prix par rapport à la moyenne mobile (MA) sur 1 an.

Graphique BTC/USD sur 1 jour. Source : Gazouillement

Selon Swift, l’AM d’un an « a agi comme un pivot pour les marchés haussiers et baissiers tout au long de l’histoire de Bitcoin ».

Swift a dit,

On ne peut pas vraiment appeler cela un marché haussier tant que nous ne sommes pas revenus de manière convaincante sur la MA de 1 an.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,874 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 41,4%.