First Mover Asia : UnGox de Mark Karpeles veut aider les investisseurs à évaluer les risques des produits cryptomonnaies | Cryptomonnaie

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix : Bitcoin, Ether et d’autres cryptos majeurs ont poursuivi leur récente chute au milieu des inquiétudes croissantes concernant l’inflation et la récession.

Insights: L’ancien PDG de Mt. Gox tente de se réinventer avec la plateforme de notation UnGox.

Avis du technicien: BTC n’est pas encore survendu et est à environ deux jours d’une pause dans la pression de vente.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 39 855 $ -5,4 %

Éther (ETH) : 3 003 $ -6,8 %

Meilleurs gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL −13,3 % L’informatique Pois POINT −11,4 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN −11,0 % L’informatique

Bitcoin et autres cryptos majeurs plongent

En bas, en bas, le bitcoin est en baisse. Où ça s’arrête… c’est la question.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a poursuivi lundi sa chute des deux dernières semaines, les investisseurs continuant à reculer les actifs spéculatifs dans un contexte d’inquiétudes persistantes concernant l’inflation et une éventuelle récession mondiale.

Bitcoin est récemment tombé en dessous de 40 000 $, une baisse de plus de 5,4 % au cours des dernières 24 heures et une baisse par rapport aux sommets de fin mars au-dessus de 47 000 $. Ether, la deuxième plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, s’échangeait légèrement au-dessus de 3 000 $ – une baisse de plus de 6 % sur la même période – après être tombé en dessous de ce seuil plus tôt dans la journée pour la première fois depuis le milieu du mois dernier. D’autres altcoins majeurs ont fait encore pire, avec le jeton LUNA de Terra, SOL et ADA tous dans le rouge à deux chiffres. Les pièces Meme DOGE et SHIB ont également été abattues de manière significative. Le commerce était léger.

Les performances du marché de la cryptomonnaie ont suivi les marchés boursiers, même si ceux-ci étaient également en baisse avec le Nasdaq axé sur la technologie en baisse de 2,1% et le S&P 500 en baisse de 1,6% alors que les investisseurs attendaient la publication mardi de l’indice des prix à la consommation, qui devrait largement montrer une aggravation de l’inflation en Mars.

Dans un e-mail à CoinDesk, l’analyste financier senior de FxPro, Alex Kuptsikevich, a souligné une « corrélation croissante » entre les marchés de la cryptomonnaie et les actions, en particulier avec l’indice Nasdaq. « Cette relation s’explique facilement par le fait que dans les deux cas, les investisseurs misent sur une idée progressiste et non sur un revenu stable », écrit-il.

L’invasion de l’Ukraine voisine par la Russie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et augmenté les coûts de l’énergie qui montaient déjà en flèche avant le conflit. Lundi, les forces russes ont continué à se masser pour une attaque dans la région orientale du Donbass dans le but de relier la région à la péninsule de Crimée sur la mer Noire. Pendant ce temps, la troisième plus grande banque française, la Société Générale, est devenue la dernière grande entreprise à cesser de faire des affaires en Russie, alors que les pays de l’Union européenne et d’autres opposés à l’agression russe continuaient de réfléchir à des sanctions économiques supplémentaires.

Notant la baisse de la moyenne mobile sur 50 jours du bitcoin à près de 42 000 $, Kuptsikevich a écrit que la crypto pourrait voir des jours pires à venir. « Une fixation en dessous de ce niveau pourrait ouvrir une voie directe vers la zone des creux de mars près de 38 000 $ », a-t-il déclaré.

Marchés

S&P 500 : 4 412 -1,6 %

DJIA : 34 348 -1,1%

Nasdaq : 13 411 -2,1%

Or : 1 954 $ +0,4

Connaissances

Mark Karpeles tente de se réinventer avec UnGox

Huit ans plus tard, Mark Karpeles, le PDG du tristement célèbre échec de l’échange de bitcoins Mt. Gox – son piratage de la genèse de l’histoire de la crypto des cybervoleurs et des effondrements épiques – tente de faire amende honorable pour le passé.

Karpeles, qui a été condamné avec sursis pour avoir manipulé des données d’échange mais a été acquitté des accusations les plus graves de détournement de fonds et d’abus de confiance – un exploit impressionnant compte tenu du taux de condamnation de 99 % des tribunaux japonais – veut construire les outils permettant aux investisseurs d’évaluer les risques de produits cryptomonnaies. Mais ce n’est pas pour cela qu’il est peu probable qu’il établisse un service de notation, qu’il appelle UnGox.

Dans un discours au club des correspondants étrangers de Tokyo, il est également apparu comme déconnecté des tendances cryptomonnaies actuelles. Lorsque Mt. Gox était à son apogée, il n’y avait pas de Vitalik Buterin ni de finance décentralisée (DeFi). Pourtant, il est déterminé.

« Pourquoi moi? J’ai traversé tout ce qui pouvait mal tourner lors de la gestion d’un échange », a déclaré Karpeles lors de son discours. « Lors de l’exécution de Mt. Gox, j’ai fait preuve de diligence raisonnable sur un certain nombre d’échanges cryptomonnaies différents. Nous ne voulons plus que les gens se fassent ‘Goxed’.

Karpeles a déclaré qu’UnGox n’aurait pas de modèle commercial S&P ou Moody’s où l’émetteur achète la revue. Au lieu de cela, il sera disponible gratuitement en ligne, avec des données plus granulaires disponibles via un abonnement mensuel. L’ère dans laquelle UnGox sera lancé est très différente de celle où Karpeles a quitté l’industrie de la cryptomonnaie. Aux beaux jours de 2014, il y avait le bitcoin (BTC), le litecoin (LTC) et quelques autres altcoins, et DeFi n’était pas encore arrivé.

Interrogé à la FCC sur le redémarrage dans le monde de la cryptomonnaie à une autre époque, Karpeles a déclaré qu’il pouvait naviguer dans l’espace. Compte tenu de son histoire, il serait impossible de gérer un échange cryptomonnaie, mais il estime qu’avec des hacks et des rugpulls si courants, une agence de notation est ce dont l’industrie a besoin.

Alors, comment aborderait-il un projet DeFi pour évaluer s’il s’agit d’une arnaque ? Eh bien, d’abord, dit-il, ce serait si l’équipe se cachait derrière un pseudonyme ou opérait à la vue de tous. Une seconde serait de regarder le rendement promis.

Un rendement de « 50 % par mois. … Je n’ai pas besoin de chercher plus loin pour dire que c’est une arnaque », a-t-il déclaré.

Certes, à l’époque de Karpeles, cela aurait été le signe révélateur d’une fraude. Mais depuis, c’est maintenant quelque peu normalisé.

Les projets DeFi dont les dirigeants sont représentés par des avatars et des poignées obtiennent des fonds de capital-risque de premier plan. Il n’est pas nécessaire d’être doxxé, ni même d’avoir une structure d’entreprise traditionnelle en tant qu’organisations administratives décentralisées (DAO), et leurs jetons conviennent également parfaitement. Les jetons de fournisseur de liquidités et l’agriculture de rendement peuvent rapporter 50 % ou plus d’APY par mois ; des centaines de millions de dollars sont exploités pour fournir des liquidités aux échanges décentralisés (DEX).

Karpeles est sans aucun doute un apprenant rapide, mais il semble également être coincé dans une capsule temporelle. CoinGecko et CoinMarketCap, des agrégateurs de données qui n’existaient pas à l’époque de Mt. Gox, fournissent déjà un service de notation qui note les échanges de 1 à 10.

Pour le monde DeFi, des dizaines de plateformes d’audit existent déjà et beaucoup n’ont pas le défaut fatal de S&P ou Moody’s qui permettent de supprimer les notations. Certik a déjà audité plus de 1 800 projets DeFi et il existe d’autres portails similaires.

Alors que Karpeles avait tout ce qui pouvait mal se passer, il s’agissait des épreuves et des tribulations d’une autre époque. Avoir les leçons tirées de la chute du mont Gox comme point d’ancrage de votre CV n’est peut-être pas aussi solide qu’il le pense.

Il semble avoir un fan du journaliste Jake Adelstein, de la renommée de Tokyo Vice, qui a documenté la chute de Mt. Gox et la lutte de Karpeles avec le procureur vicieux du Japon, et a d’abord écrit sur les plans de Karpeles pour UnGoxed.

« En tant qu’êtres humains, nous apprenons de nos erreurs », a déclaré Adelstein, un non-expert autoproclamé en crypto, lors de l’événement FCC. « Personne de mieux pour évaluer la crypto-monnaie car il a traité tous les problèmes. »

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) prolonge son recul qui a commencé le 28 mars après que les acheteurs n’ont pas réussi à dépasser le niveau de résistance de 48 000 $.

La crypto-monnaie n’est pas encore survendue, bien qu’un support inférieur à 37 500 $ et 40 000 $ puisse stabiliser la baisse.

Le BTC a baissé de 7% au cours des dernières 24 heures. Les signaux de contre-tendance, cependant, sont à environ deux jours d’une inversion (épuisement des ventes), selon les indicateurs DeMARK.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier approche des niveaux de survente, ce qui pourrait interrompre la baisse actuelle des prix. Pourtant, les lectures de survente pourraient persister pendant quelques semaines, comme ce qui s’est produit plus tôt cette année.

Sur le graphique hebdomadaire, les signaux de momentum sont toujours positifs. Cela signifie que la reprise de BTC depuis les creux de janvier reste intacte, tant que les acheteurs peuvent maintenir un support supérieur à 37 500 $.

Malgré les hausses de prix à court terme, une hausse supplémentaire au-delà de 50 000 $ pourrait être difficile compte tenu des signaux d’élan négatifs sur le graphique mensuel, similaires à ce qui s’est produit lors du marché baissier de la cryptomonnaie en 2018.

Événements importants

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : conditions commerciales de la National Australia Bank (mars)

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : confiance des entreprises de la National Australia Bank (mars)

14 h HKT/SGT (6 h UTC) : commandes de machines-outils au Japon (mars annuel)