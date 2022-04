Le prix de Crypto.com devrait chuter de 15 % supplémentaires | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a connu une augmentation massive du volume des vendeurs sur le graphique de 9 heures.

Le prix CRO n’a pas encore retesté le retour en arrière de la ligne de tendance brisée, actuellement de 0,34 $.

L’invalidation de la tendance baissière est un pic au-dessus de 0,45 $.

Le prix de Crypto.com a connu une vente considérable pour commencer la semaine. Bien que les nouveaux investisseurs puissent être surpris, le prix du CRO signale de nouvelles baisses dans les prochains jours.

Le prix de Crypto.com a une forte dynamique baissière

L’action des prix de Crypto.com a été l’une des crypto-monnaies les plus agréables parmi les traders professionnels, car l’action des prix a été synergique avec les méthodes de trading de style classique. Le mois dernier, les analystes ont documenté plusieurs signaux de vente autour de la zone de 0,50 $. Rétrospectivement, les baissiers ont largement alimenté les premiers signaux de vente, le prix ayant chuté de 18 %.

Le prix de Crypto.com a une confluence plus baissière car le prix a finalement dépassé l’objectif baissier initial de 0,44 $. Le prix du CRO se négocie actuellement à 0,404 $ et est sur une forte pente descendante. Le profil de volume indique un carburant supplémentaire à l’élan baissier sur le graphique de 9 heures. Probablement, Smart Money n’est pas disposé à négocier au prix CRO actuel et pourrait attendre un nouveau test de la ligne de tendance brisée à 0,34 $.

Graphique CRO/USD sur 9 heures

L’invalidation de la tendance baissière haussière sera envisagée si les haussiers peuvent repousser le prix du CRO au-dessus de 0,45 $. Si ce scénario devait se produire, les traders pourraient potentiellement réattaquer la zone de 0,50 $, entraînant une augmentation de 25 % par rapport au prix actuel de Crypto.com.