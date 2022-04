Les prix LUNA, Avalanche et Ethereum de Terra plongent dans le bain de sang du marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Les prix LUNA, Avalanche et Ethereum de Terra ont subi une chute massive alors que la capitalisation boursière globale de la cryptomonnaie plongeait.

Le bain de sang crypto a anéanti les gains des détenteurs de LUNA, Avalanche et Ethereum, entre autres altcoins.

Les analystes ont prédit une reprise des altcoins, observant un renversement haussier des tendances des prix de LUNA, Avalanche et Ethereum.

Les altcoins du top 10 ont subi une baisse massive de leur capitalisation boursière lors du récent bain de sang du marché de la cryptomonnaie. LUNA de Terra, le jeton DeFi Avalanche et le plus grand altcoin Ethereum, tous trois ont connu de fortes baisses de prix lors de la correction du marché.

Les altcoins luttent pour maintenir leur tendance haussière dans le bain de sang crypto

LUNA, Avalanche et Ethereum de Terra ont subi une chute de leur capitalisation boursière parmi les altcoins qui ont vu leur prix chuter. Au fur et à mesure que les capitaux sortaient du marché de la cryptomonnaie, ils ont anéanti les gains de LUNA, AVAX et ETH.

Terra a récemment annoncé son achat de jeton AVAX, un nouveau partenariat entre les deux projets au profit de l’écosystème DeFi. Malgré la récente mise à jour, la corrélation entre les altcoins et Bitcoin a eu un impact négatif sur le prix de l’altcoin.

Les partisans ont noté un sentiment baissier parmi les commerçants de crypto, car les altcoins ont subi une baisse de leur capitalisation boursière et de leur activité en chaîne. Le prix d’Ethereum a chuté à un support majeur à 3 000 $, et les analystes ont prédit une baisse en dessous de 2 700 $.

La LUNA Foundation Guard (LFG) a poursuivi son accumulation de Bitcoin, constituant des réserves pour UST, le stablecoin de Terra. Les partisans pensent qu’une augmentation de la demande de pièces stables pourrait alimenter une perspective haussière parmi les commerçants pour LUNA de Terra.

@rektcapital, un analyste crypto pseudonyme, pense que le prix d’Avalanche est prêt à transformer la nouvelle zone de résistance en support alors que le nouveau test est en cours. Début 2022, le prix Avalanche a été rejeté de la résistance de 86 $.

@SmartContracter, un analyste crypto, pense que le prix de LUNA a finalement atteint un sommet à long terme, et un modèle d’engloutissement baissier a confirmé le sommet.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit une reprise du prix d’Ethereum et ont fixé un objectif de 4 000 $ pour l’altcoin.