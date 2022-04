La corrélation des actions BTC « n’est pas ce que nous voulons » – Cinq choses à savoir sur Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence la deuxième semaine d’avril avec un gémissement alors que les traders ont du mal à conserver un support supérieur à 40 000 $.

Après un week-end rafraîchissant à faible volatilité, la dernière clôture hebdomadaire a vu les nerfs du marché revenir, et dans un style classique, le BTC/USD a chuté dans les dernières heures du 10 avril.

Il y a un sentiment d’être pris entre deux tabourets pour le hodler moyen actuellement – les forces macro promettent des changements de tendance majeurs mais tardent à se concrétiser. Dans le même temps, la demande «sérieuse» des acheteurs est également absente des actifs cryptomonnaies plus largement.

Cependant, ceux à l’intérieur ne montrent aucun doute quant à l’avenir, comme en témoignent les fondamentaux du réseau Bitcoin à un niveau record et plus encore.

La combinaison de ces facteurs opposés est une action des prix qui ne semble tout simplement pas savoir où aller ensuite. Quelque chose peut-il changer dans la semaine à venir ?

Cointelegraph examine cinq indices de prix Bitcoin potentiels alors qu’un nouveau test de 40 000 $ se rapproche.

Pas de « tirage massif » pour BTC ?

Le 11 avril commence avec une récupération de 42 000 $ pour BTC/USD, que la paire a brièvement perdu du jour au lendemain alors qu’elle plongeait dans la clôture hebdomadaire.

Atteignant 41 771 $ sur Bitstamp dans la foulée, Bitcoin a ainsi vu ses niveaux les plus bas depuis des semaines, correspondant à ceux du 23 mars.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Ce faisant, la plus grande crypto-monnaie a également renoncé à tous ses gains de la période intermédiaire pour retomber au sommet de sa fourchette de négociation du mois dernier. Cependant, cela pourrait finir par être un nouveau test de la résistance précédente comme support. Au lieu de craindre le pire, de nombreux commerçants espèrent qu’un renversement se produira bientôt.

« Retest haussier du niveau hebdomadaire inversé, offres de remplissage des baleines finex, j’achète la baisse. Si vous voulez attendre la confirmation, vous pouvez attendre une clôture mensuelle pour confirmer », a écrit l’utilisateur populaire de Twitter, Credible Crypto, dans le cadre des commentaires du jour au lendemain.

Credible Crypto commentait à la fois l’achat de baleines Bitfinex et de nouvelles données graphiques, montrant que l’indicateur Aroon de Bitcoin est devenu haussier ces derniers jours.

Conçu pour identifier les tendances haussières ou baissières d’un actif, Aroon n’a livré de tels « croisements » baissiers à haussiers que six fois depuis 2017 – l’époque du précédent coup d’éclat de Bitcoin.

Comme Cointelegraph l’a récemment rapporté, le trader et analyste Rekt Capital avait également de nombreuses raisons d’adopter une thèse haussière pour Bitcoin. Mais, à environ 42 150 $, la clôture hebdomadaire a finalement déçu par rapport à ses 43 100 $ requis.

« Une fermeture de bougie hebdomadaire BTC comme celle-ci et le nouveau test de ~ 43 100 $ car un nouveau support serait un succès », a-t-il expliqué à côté d’un graphique le 10 avril.

« Par conséquent, BTC serait positionné pour un mouvement plus haut dans la fourchette ~ 43100 $ – 52000 $, selon le cercle bleu précédent. »

Le contributeur de Cointelegraph, Michaël van de Poppe, a également noté que la baisse tardive du 10 avril avait réduit le potentiel d’un écart à terme du groupe CME pour fournir un objectif de prix à court terme au début de la négociation le 11 avril.

Les actions sous pression à tous les niveaux

C’est une journée sombre pour les actions jusqu’à présent, car l’Asie est en tête avec des pertes généralisées, en grande partie grâce aux derniers blocages du COVID-19 en Chine.

L’indice composite de Shanghai et le Hang Seng de Hong Kong ont chuté de plus de 2 % dans les échanges du matin.

En Europe, les marchés n’étaient pas encore ouverts au moment de la rédaction, mais les tensions géopolitiques persistantes axées sur la Russie n’ont montré aucun signe de changement.

Une lueur d’espoir pour l’euro s’est manifestée sous la forme d’une avance potentielle du président français sortant Emmanuel Macron face à sa rivale Marine Le Pen dans les sondages.

Au-delà du court terme, cependant, les analystes observent des tendances préoccupantes : une inflation en augmentation rapide, des pertes sur le marché obligataire et une apparente incapacité des banques centrales à réagir jusqu’à présent.

La Banque centrale européenne (BCE) doit se réunir cette semaine avec un accent particulier sur le contrôle de l’inflation – mettre fin aux achats d’actifs et augmenter les taux d’intérêt.

La situation souligne les difficultés auxquelles sont confrontés les actions et les actifs à risque dans le climat actuel. Alors que les commentateurs conviennent que l’environnement inflationniste et les mesures associées de la banque centrale réduiront la demande de Bitcoin et de crypto, la véritable ampleur de la réalité économique est déjà claire.

Dans un précédent article sur Twitter la semaine dernière, Holger Zschaepitz a révélé que pour tous les gains du S&P 500, par exemple, les achats d’actifs par la Fed signifient que les progrès sont, en fait, stables depuis la crise financière mondiale.

« Juste pour mettre les choses en perspective: le S&P 500 a peut-être atteint un nouvel ATH aujourd’hui, mais si vous mettez l’indice par rapport au bilan de la Fed, il se négocie au même niveau qu’en 2008, donc les actions se sont négociées latéralement depuis 2008, contrecarrant essentiellement l’expansion du bilan », a-t-il écrit.

Vers le bas ensemble ?

Pour Arthur Hayes, ex-PDG du géant des produits dérivés BitMEX, le cas haussier du Bitcoin en tant que réserve de valeur face à l’échec du fiat est toujours là.

Le problème est qu’un tel scénario n’est pas encore la réalité.

Dans son dernier article de blog publié le 11 avril, Hayes a répété les avertissements selon lesquels la douleur précéderait le gain pour l’investisseur moyen avec une exposition importante aux actifs à risque.

L’avenir pourrait bien voir un déplacement de l’hégémonie du dollar américain vers différents actifs par les États-nations et les individus, mais entre-temps, les macro-forces continueront de faire des ravages sur la cryptomonnaie.

Si les actions doivent plonger alors que les banques centrales agissent, théoriquement pour lutter contre l’inflation, la corrélation croissante de la cryptomonnaie avec elles ne signifie qu’une chose.

« La corrélation à court terme (10 jours) est élevée, et les corrélations à moyen terme (30 jours et 90 jours) se déplacent vers le haut et vers la droite. Ce n’est pas ce que nous voulons », a expliqué Hayes à propos des corrélations cryptomonnaies avec le Nasdaq 100 (NDX).

« Pour que je hisse le drapeau en faveur de la vente de fiat et de l’achat de crypto avant un effondrement de NDX (30% à 50% de baisse), les corrélations sur toutes les périodes doivent avoir une tendance manifestement plus faible. »

Les actions pourraient-elles vraiment voir la moitié de leur valeur supprimée à la suite de la Fed et de ses actions ? Ce serait à deviner, répondit Hayes.

« En baisse de 30 % ? […] En baisse de 50 % ? […] votre supposition est aussi bonne que la mienne », a-t-il ajouté.

« Mais soyons clairs : la Fed ne prévoit pas d’augmenter à nouveau son bilan de sitôt, ce qui signifie que les actions ne vont pas plus haut. »

Bilan de la Réserve fédérale au 4 avril (capture d’écran). Source : Réserve fédérale

Le sentiment s’écarte des marchés traditionnels

Avec la morosité macroéconomique à l’horizon, il n’est pas surprenant que le sentiment du marché en prenne un coup.

Après avoir senti la «cupidité» à travers la crypto à la fin du mois de mars, le Crypto Fear & Greed Index est maintenant fermement de retour en territoire de «peur».

Un analogue de l’indice de peur et de cupidité du marché traditionnel, la mesure a perdu la moitié de son score normalisé en moins de deux semaines alors que les commerçants ont le pied froid.

Le 11 avril, Crypto Fear & Greed mesurait 32/100, tandis que son homologue traditionnel du marché était plus élevé à 46/100, défini comme «neutre».

Mérité ou non, Van de Poppe, quant à lui, a rappelé aux lecteurs de ne pas échanger en fonction d’indices de sentiment.

« Tout le monde était super haussier sur les marchés, mais maintenant les marchés commencent à se corriger, et la peur prend le dessus », a-t-il résumé.

« Le sentiment n’est pas un bon indicateur de la façon dont vous devriez négocier habituellement. »

Indice Crypto Fear & Greed (capture d’écran). Source : Alternative.me

Les fondamentaux gardent la foi

Une lueur d’espoir vient d’une source familière cette semaine. Pour toutes les baisses de prix, la difficulté du réseau de Bitcoin ne devrait diminuer que de 0,4 % dans les prochains jours.

Sans doute l’aspect le plus important du paradigme d’auto-entretien du réseau Bitcoin, la difficulté s’ajustera à la baisse par rapport aux sommets historiques pour refléter les changements dans la composition de l’exploitation minière.

La petite taille de l’ajustement suggère que les mineurs restent financièrement dynamiques aux niveaux actuels et ne sont pas en difficulté malgré la baisse de 10 % BTC/USD de la semaine dernière.

Graphique moyen de difficulté Bitcoin sur 7 jours. Source : Blockchain

D’autres données étayent l’argument, avec des estimations de taux de hachage de la ressource de surveillance MiningPoolStats persistant également à des niveaux record.

Comme Cointelegraph l’a récemment rapporté, l’exploitation minière continue d’attirer des investissements majeurs, y compris de Blockstream, qui a annoncé la semaine dernière une ferme à énergie solaire destinée à générer 30 petahashes par seconde en taux de hachage une fois opérationnelle.

Tableau du taux de hachage estimé de Bitcoin (capture d’écran). Source : MiningPoolStats