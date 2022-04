Trois raisons pour lesquelles le Nasdaq 100 pourrait dicter la prochaine évolution du prix du Bitcoin | Cryptomonnaie

Bitcoin a franchi une nouvelle étape alors que la corrélation avec les grandes actions technologiques atteint un niveau record.

La corrélation sur 40 jours entre Bitcoin et l’indice Nasdaq 100 a atteint 0,6945 le 8 avril.

Les analystes prédisent que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 52 000 $, faisant un revirement dans sa tendance baissière.

Le prix du bitcoin pourrait connaître un renversement de tendance alors que la corrélation avec le Nasdaq 100 atteint une étape clé. Les analystes sont optimistes quant à la hausse des prix du Bitcoin et ont fixé un objectif de 52 000 $ pour BTC.

Le prix du Bitcoin pourrait entrer dans un rallye à 52 000 $

Le prix du bitcoin a constamment évolué dans la même direction que l’indice Nasdaq 100 pendant plus de six mois. Les analystes de Bloomberg pensent que Bitcoin est plus à l’unisson que jamais avec les grandes valeurs technologiques.

La corrélation sur 40 jours entre Bitcoin et Nasdaq 100 a atteint un sommet historique de 0,6945 vendredi dernier. L’augmentation de la corrélation érode l’argument selon lequel Bitcoin est un diversificateur d’actifs dans le portefeuille d’un investisseur. Cependant, une augmentation de cette corrélation a historiquement poussé le prix du Bitcoin à la hausse.

Lors des précédentes courses haussières, 2017 et 2020, la corrélation de Bitcoin avec les actions technologiques a alimenté les hausses de prix de l’actif. La demande de Bitcoin a augmenté de manière constante avec la hausse de la corrélation avec les actions du Nasdaq 100.

Le prix du Bitcoin a récemment chuté à 41 000 $. Les partisans pensent que des facteurs tels que l’augmentation des sorties des échanges de crypto-monnaie, l’activité dans les portefeuilles Bitcoin de l’ère Satoshi et la corrélation croissante avec les actions technologiques pourraient faire grimper le prix de l’actif.

@Koolaid_crypto, un analyste crypto pseudonyme, pense que Bitcoin a subi une pression de vente au cours du week-end et une formation macro qui ressemblait à un coin d’élargissement descendant. L’analyste pense que le prix du Bitcoin pourrait tester le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à un moment donné et révèle une perspective haussière sur le BTC.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le graphique hebdomadaire des prix du Bitcoin, prédisant un rallye à 52 000 $. Même si les analystes estiment qu’une clôture hebdomadaire inférieure à 42 000 $ indiquerait un renversement de tendance baissière, ils prévoient que le prix du Bitcoin est en bonne voie pour atteindre le niveau de 52 000 $.