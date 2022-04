Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Cryptos laisse présager une forte reprise | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre de la force malgré la récente baisse, faisant allusion à un mouvement vers le nord à 52 000 $.

Le prix d’Ethereum remonte avant de passer à 4 000 $.

Le prix de l’ondulation est susceptible de revenir plus bas avant de catalyser une hausse exponentielle à 1 $.

Le prix du bitcoin s’est dirigé vers le sud ces derniers temps, mais cela a permis à quelques altcoins de se déchaîner. Ethereum et Ripple ne semblent pas figurer sur cette liste et vont probablement prendre plus de temps avant de déclencher un rallye haussier.

Le prix du Bitcoin se prépare pour sa prochaine étape

Le prix du bitcoin teste à nouveau le niveau de support de 42 076 $ après avoir chuté de près de 12 % depuis son sommet du 28 mars à 48 238 $. Fait intéressant, ledit pied coïncide également avec la zone de demande de 40 490 $ à 42 316 $ et abrite également les moyennes mobiles simples (SMA) sur 50 et 100 jours.

Par conséquent, un nouveau test de cette rampe de lancement est la raison pour laquelle les investisseurs peuvent s’attendre à une forte probabilité de hausse qui propulse le prix du Bitcoin à 44 580 $. Si les acheteurs le poussent et le retournent dans un plancher de support, cela ouvrira la voie aux traders pour retester le SMA de 200 jours à 48 248 $.

Dans un cas très haussier, le prix du Bitcoin cherchera à retester le niveau psychologique de 50 000 $ et le plafond de 52 000 $. Cette montée en puissance, au total, constituerait une hausse de 21% et est probablement là où la hausse de la grande crypto est plafonnée.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, un pic soudain de la pression de vente qui le pousse sous le niveau de 40 490 $ invalidera la thèse haussière et ouvrira la voie à un nouveau test de la barrière de soutien de 34 752 $.

Le prix de l’Ethereum s’envole

Le prix Ethereum a plané au-dessus du nœud à volume élevé à 3 136 $ pendant quatre jours. Si le gros crypto monte plus haut, ETH est parfaitement positionné pour monter en flèche à 3 703 $, c’est-à-dire le nœud à faible volume.

Dans un cas très haussier, le prix d’Ethereum pourrait s’étendre au prochain nœud à volume élevé à 4 040 $, portant la montée en puissance totale à 27 %.

En cas de ralentissement, l’ETH dispose d’un cluster de support, allant de 2 820 $ à 2 966 $, qui héberge également les SMA de 50 et 100 jours.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Une ventilation de ladite confluence de support en produisant un chandelier quotidien proche en dessous de 2 820 $ créera un creux plus bas. De plus, cela favoriserait les baissiers et invaliderait la thèse haussière. Dans un tel cas, ETH pourrait retester le prochain nœud à volume élevé à la baisse à 2 584 $.

Luttes de prix d’ondulation

Le prix Ripple est resté sur sa trajectoire haussière pendant près d’un mois, mais la baisse du 6 avril l’a poussé sous le point de contrôle du profil de volume de 2022 à 0,771 $. Ce niveau est celui où le plus grand volume pour 2022 est échangé.

Par conséquent, un basculement de ce niveau dans une barrière de résistance indiquera que les haussiers sont faibles et que les baissiers sont en contrôle. En raison de cette baisse, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Ripple glisse plus bas et reteste le niveau de support de 0,657 $.

Un rebond de cette barrière est susceptible de déclencher une hausse du prix XRP qui relance sa tendance haussière. Le rallye haussier qui en résulte devrait conquérir le point de contrôle de 0,771 $ pour avoir des chances de revoir le niveau psychologique de 1 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

D’autre part, si le prix Ripple tombe en dessous du niveau de support de 0,601 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Dans cette situation, XRP pourrait tomber à 0,548 $.