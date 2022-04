La crise ukrainienne ne propulse pas l’activité du marché de la cryptomonnaie, selon les données de la blockchain | Cryptomonnaie

La crise politique et humanitaire en Europe provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine a créé une vague massive d’émigration des deux pays. Pour de nombreux migrants et réfugiés, la cryptomonnaie est devenue le seul moyen tangible d’emporter leurs économies avec eux. Cependant, cela n’a pas apporté de coup de pouce notable au marché de la cryptomonnaie, selon les recherches.

La société Blockchain Analytics Crystal Blockchain a surveillé les portefeuilles chauds des principaux échanges de crypto-monnaie travaillant avec le rouble russe et la hryvnia ukrainienne, y compris les marchés peer-to-peer comme LocalBitcoins et Paxful, et n’a trouvé aucune fluctuation significative liée à la guerre et à la migration.

Il est important de se rappeler que les principales bourses mondiales qui supportaient les paires de roubles ont introduit leurs propres sanctions contre les utilisateurs russes peu après le début de la guerre : par exemple, Binance a cessé d’accepter les paiements via les cartes bancaires russes, CEX.io a suspendu les dépôts et les retraits pour les utilisateurs de Russie et Biélorussie (allié de la Russie dans la guerre), CoinZoom a suspendu l’enregistrement de nouveaux comptes depuis la Russie.

Début mars, Alameda Research a remarqué que « les volumes d’échanges russes et ukrainiens [were] en plein essor. » Crystal note, cependant, qu’il n’y a pas eu de pic notable d’activité en chaîne, et au cours des six derniers mois, il y a eu une baisse constante de l’activité de transaction sur une gamme d’échanges de crypto-monnaie, « avec des flux de fonds tombant encore plus après le début de la guerre en Ukraine », a écrit Crystal dans un article de blog.

Chainalysis a également remarqué plus tôt que le volume quotidien des échanges de roubles avait grimpé en flèche immédiatement après l’invasion russe en Ukraine, « augmentant de plus de 900% pour atteindre plus de 70 millions de dollars entre le 19 et le 24 février, le plus élevé depuis mai 2021 », mais depuis lors, l’activité n’a fait que été en déclin, avec des pics périodiques, a écrit la firme dans un article de blog.

Chainlaysis a également enregistré un pic d’activité notable pour les « baleines russes », ou portefeuilles cryptomonnaies avec des soldes importants que l’entreprise a attribués aux utilisateurs russes. Ces portefeuilles ont envoyé plus de 62 millions de dollars de crypto-monnaie à d’autres adresses en mars, principalement associées à des bureaux et des échanges OTC, a écrit Chainalysis. Cependant, il est difficile de dire ce que cela pourrait signifier et si les dépenses étaient liées d’une manière ou d’une autre au contournement des sanctions, a ajouté la société.

L’argent des émigrés

L’invasion russe de l’Ukraine a créé une crise tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des frontières russes. Alors que les Ukrainiens quittent leurs maisons détruites pour la Pologne et d’autres pays européens, les Russes prennent la route pour échapper à la persécution pour leur position anti-guerre, alors que la Russie a introduit une censure draconienne, criminalisant tout discours public sur la guerre qui s’écarte de la position officielle.

Selon certaines estimations, jusqu’à 200 000 Russes auraient pu quitter leur domicile au cours du mois dernier, y compris des journalistes indépendants, des militants politiques, des artistes, des professionnels de l’informatique et d’autres, qui ne sont pas d’accord avec la guerre et la propagande anti-ukrainienne agressive en Russie. Beaucoup d’entre eux se sont retrouvés en Géorgie, en Arménie, en Turquie et dans d’autres pays qui n’ont pas besoin de visa pour entrer.

Mais là, ils ont été frappés par un autre type de persécution : Visa et Mastercard ont suspendu leurs opérations en Russie, rendant les cartes de débit des banques russes inutiles à l’étranger, et des sociétés de paiement comme Western Union, Wise, Remitly et Moneygram ont emboîté le pas.

Dans le même temps, la Russie a interdit à ses citoyens d’emporter plus de 10 000 dollars de devises étrangères en espèces avec eux lorsqu’ils traversent la frontière. En plus de cela, la Russie a interdit le commerce des devises étrangères pendant six mois le 9 mars.

Cette combinaison de censure financière au niveau national et à l’étranger a souligné que la cryptomonnaie était un outil financier important pour la nouvelle vague d’émigrants russes, ce qui en faisait l’un des rares moyens restants d’emporter leurs économies avec eux à l’étranger et d’envoyer de l’argent chez eux. La crypto deviendra très probablement plus populaire parmi la diaspora russe, mais elle ne restera que l’un des « systèmes informels de transfert de valeur » qu’elle utilisera dans un avenir proche, a déclaré Crystal.