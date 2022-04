Bitcoin est proche des plus bas de mars – Que se passe-t-il ? | Cryptomonnaie

Au début de lundi, le prix de Bitcoin est tombé temporairement en dessous de 42 000 $, perdant plus de 3,5 % par rapport à la valeur maximale de dimanche. C’est la preuve évidente d’un bras de fer entre les commerçants de détail haussiers et les acheteurs professionnels qui ont vendu des actifs risqués en réponse à la pression sur les cours boursiers.

Au total, BTC a perdu 1% sur les dernières 24 heures et 8,5% sur la semaine. Ethereum a baissé de 2% et 9% au cours des 7 derniers jours, et les meilleurs altcoins ont baissé de 1,3% (Dogecoin) et jusqu’à 7,4% (Terra).

Selon CoinMarketCap, la capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie a diminué de 2 % à 1,95 milliard en une journée. Cela reflète clairement la pression accrue sur les altcoins plus faibles en raison de la réduction de la demande de risque. La part du bitcoin dans la capitalisation de l’ensemble du marché de la crypto est désormais de 41,3% (+0,6 point en 7 jours et +0,3 en un jour).

En début de journée lundi, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies avait perdu 2 points à 32, s’installant dans le territoire de la peur.

Le marché de la crypto augmente à nouveau sa corrélation avec la dynamique des actions, ou plutôt, il est guidé par l’indice high-tech Nasdaq. Cette relation s’explique facilement par le fait que dans les deux cas, les investisseurs misent sur une idée progressiste et non sur un revenu stable.

Le plan initial, dans lequel les crypto-monnaies deviendraient un refuge alternatif pour les capitaux en dehors du système bancaire traditionnel, n’a pas été mis à l’épreuve par les événements militaires en Ukraine. Il s’avère que les échanges cryptomonnaies valorisent beaucoup plus l’idée de gagner légalement des commissions sur les transactions et sur le placement de jetons que l’approche originale hors système et apolitique.

Ainsi, le marché de la crypto-monnaie devient de plus en plus une plate-forme pour les actifs de projets de plus en plus petits dans le secteur technologique. Il n’y a rien de mal à cela à long terme, mais pour le moment, une telle corrélation directe avec les actions peut rendre un mauvais service. Dans un contexte de resserrement de la politique monétaire, les actions sont soumises à une pression accrue.

Au milieu de la détérioration du sentiment, le bitcoin est tombé à une moyenne mobile sur 50 jours près de 42 000 $. Une fixation en dessous de ce niveau peut ouvrir un chemin direct vers la zone des creux de mars près de 38 000 $.