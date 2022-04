Les créateurs de contenu introduisent un nouveau paradigme avec les NFT | Cryptomonnaie

Les jetons non fongibles (NFT) ont créé un environnement dans lequel les artistes peuvent prendre le contrôle de leur travail et de leurs finances. Les experts conviennent que les artistes et les créateurs qui symbolisent leur travail et le publient en tant que NFT n’ont plus à traiter avec des intermédiaires tiers.

Bien que les galeries aient traditionnellement fait le travail pour attirer les acheteurs, elles voient leur utilité diminuer car des applications décentralisées moins chères (DApps) permettent aux investisseurs de se connecter facilement directement avec leurs artistes préférés. Cela crée un nouveau paradigme dans l’économie des créateurs tirée par les NFT.

Alors que l’économie des créateurs a dépassé les 100 milliards de dollars avec de nombreux avantages, et que les marchés NFT OpenSea et LooksRare génèrent plus de 100 millions de dollars de volume quotidien selon le suivi du marché DappRadar, il est très logique que les créateurs déterminent comment ils peuvent extraire autant de valeur pour le travail qu’ils produisent.

L’artiste australienne NFT Danielle Weber estime que davantage d’artistes devraient symboliser leur travail et prendre le contrôle de leur image de marque personnelle. Dans un e-mail à Cointelegraph, l’artiste de 10 ans a décrit les nombreuses lacunes qu’elle perçoit dans l’industrie de l’art traditionnel et comment les NFT l’ont aidée à les contourner. Elle est une fervente partisane des NFT en tant que nouvel outil pour les créateurs.

« J’encourage définitivement tous les artistes à symboliser leurs œuvres. Ce qui m’a vraiment attiré dans la perspective d’entrer sur la scène artistique NFT, c’est que cela a rendu l’art plus accessible à tous.

L’accessibilité est un aspect important pour les artistes car ils augmentent leurs chances de réaliser une vente lorsque davantage de personnes voient leur travail. L’espace NFT facilite l’interaction directe entre les artistes et les fans sans avoir besoin d’intermédiaires. Cela a créé ce que Weber a appelé un « beau cycle ».

L’ancien ingénieur en chef du site de blogs Medium Julien Genestoux convient que les artistes et les créateurs de contenu devraient prendre le contrôle de leurs produits via les NFT, y compris l’interaction avec les fans. Il a déclaré à Cointelegraph dans une interview du 6 avril que l’espace NFT aidait à « supprimer les douves arbitraires » entre les artistes et les fans.

Genestoux estime que les créateurs ont la possibilité de se promouvoir comme ils le souhaitent, mais qu’il y a un fardeau supplémentaire à le faire. Il a déclaré qu’avant que les créateurs n’agissent comme leurs propres managers sur leur plate-forme, « ils devraient se demander quelle relation ils veulent avec leurs fans et quelle chose spéciale ils peuvent s’offrir ».

« Après avoir découvert ce que vous pouvez offrir par vous-même, utilisez les NFT comme un contrat que vous contrôlez toujours. »

Il reconnaît que les plates-formes traditionnelles telles que YouTube et Facebook sont faciles à utiliser et présentent d’énormes avantages de distribution par rapport aux plates-formes plus petites, mais que la connexion directe avec les fans est plus importante.

«Je pense que vous devriez être votre propre plateforme. C’est l’une des valeurs d’avoir sa propre relation avec ses fans.

Genestoux a ajouté que les NFT des créateurs n’ont pas besoin d’être limités aux artistes. Les artistes de l’application de réseau social Only Fans peuvent afficher des photos de profil NFT à partir de février. Le PDG Amrapali Gan a déclaré que la nouvelle fonctionnalité n’était que la « première étape dans l’exploration du rôle que les NFT peuvent jouer dans notre plate-forme ».