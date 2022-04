Coinbase suspend les services de paiement crypto quelques jours après le lancement en Inde | Cryptomonnaie

La plus grande bourse américaine a suspendu certains services de paiement sur sa nouvelle bourse indienne en raison de la pression des régulateurs de paiement locaux.

Le plus grand échange crypto basé aux États-Unis, Coinbase, a arrêté les services de paiement via United Payments Interface (UPI) sur sa plate-forme pour les utilisateurs indiens trois jours seulement après son lancement dans le sous-continent sud-asiatique.

L’UPI est le portail de paiement régi par la National Payment Corporation of India (NPCI), qui facilite les commandes d’achat sur les services indiens de Coinbase. La bourse a déjà mis à jour les informations sur son mode de paiement sur son site Web pour les utilisateurs indiens, qui invitent les utilisateurs à essayer le service de paiement immédiat (IMP) pour passer des commandes de vente.

Le NPCI est une division spéciale de la Reserve Bank of India (RBI), sous l’égide du ministère des Finances.

Le média financier Business Standard a rapporté le 11 avril que Coinbase avait déclaré qu’il s’efforcerait de remédier à la situation en Inde avec les régulateurs appropriés et qu’il était « engagé à travailler avec le NPCI et d’autres autorités compétentes pour s’assurer que nous sommes alignés sur les attentes locales et normes de l’industrie.

Le NPCI a déclaré dans une déclaration du 7 avril qu’il ne reconnaissait pas le statut juridique des échanges cryptomonnaies utilisant l’interface United Payments (UPI) de la RBI, même après que Coinbase a annoncé la sortie de ses services. L’impulsion de la suspension peut provenir de ce commentaire :

En référence à certains reportages médiatiques concernant l’achat de crypto-monnaies à l’aide d’UPI, National Payments Corporation of India tient à préciser que nous n’avons connaissance d’aucun échange de crypto utilisant UPI.

Les utilisateurs indiens de Coinbase ne semblent pas vexés par la suspension soudaine du service. Le co-fondateur de la chaîne YouTube Crypto India, Aditya Singh, a tweeté à ses 210 000 abonnés le 11 avril « Ce n’est pas nouveau, les échanges indiens sont également confrontés à des problèmes de service de paiement depuis 2018. »

Coinbase a désactivé le service UPI en Inde quelques jours après la déclaration du NPCI. Ce n’est pas nouveau, les échanges indiens sont également confrontés à un problème de service de paiement depuis 2018. Fait étrange – Les applications de jeu réelles bénéficient d’un support de service de paiement approprié pendant que les échanges cryptomonnaies sont aliénés. – Aditya Singh (@CryptooAdy) 10 avril 2022

À ce stade, les commerçants indiens de cryptomonnaie sont probablement habitués à l’instabilité de l’accessibilité des services de négociation. Le gouvernement indien a eu du mal à adopter un cadre réglementaire approprié pour la cryptomonnaie, car les acteurs du marché ont enduré plusieurs moments depuis l’année dernière où il semblait que la cryptomonnaie pourrait être interdite dans le pays.

Certains responsables indiens tels que T. Rabi Sankar, vice-gouverneur de la Reserve Bank of India, seraient favorables à une interdiction totale. Cependant, aucune interdiction de ce type n’a encore eu lieu car le pays a promulgué le 31 mars une taxe de 30% sur le trading de crypto, similaire à sa taxe sur les jeux de hasard.

Coinbase Ventures, la branche d’investissement de Coinbase, a annoncé le mois dernier qu’elle prévoyait d’investir 1 million de dollars dans les industries indiennes de la cryptomonnaie et du Web3. Le sort de ces plans ne semble pas encore affecté par la suspension du service de la bourse.