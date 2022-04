First Mover Asia : Qu’y a-t-il dans le fonds métaverse de HSBC pour les clients de la banque privée de Hong Kong ? ; Bitcoin décline | Cryptomonnaie

Le géant des services financiers a été à court de détails, et le mystère souligne les difficultés à définir ce qui appartient à de tels produits ; l’éther tombe aussi.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix : Bitcoin et Ether continuent de baisser ; les autres cryptos majeurs sont mélangés.

Insights: Les avoirs du Metaverse Fund de HSBC pour les clients de la banque privée de Hong Kong et de Singapour restent flous, ce qui souligne une préoccupation fondamentale concernant ces produits.

Point de vue du technicien : le recul actuel semble être temporaire avant la force saisonnière.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 42 330 $ -0,4 %

Éther (ETH) : 3 226 $ -0,5 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Dogecoin DOGE +4,7% Monnaie Maillon de chaîne LIEN +0,4 % L’informatique

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ordinateur Internet PCI −4,3 % L’informatique Algorand ALGO −3,3 % Plate-forme de contrat intelligente Filecoin FIL −2,9 % L’informatique

Bitcoin, l’éther à plat

Bitcoin a passé une grande partie de son week-end dans le marasme.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a ignoré une brève poussée dominicale pour s’établir en dessous du niveau de 42 500 $ où elle s’est terminée vendredi dans un contexte d’incertitude économique croissante liée à l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie et aux hausses imminentes des taux d’intérêt par la banque centrale américaine. La crypto avait commencé la semaine à s’échanger près de 47 000 $ après un bond fin mars, alimenté par l’espoir d’une fin plus tôt que tard du conflit en Ukraine.

« Bien qu’un certain soulagement se soit produit au cours du week-end, les volumes ont été faibles et jusqu’à ce qu’une poussée majeure fasse monter le prix au-dessus de 48 000 dollars, BTC devrait rester sous pression et lutter pour atteindre 40 000 dollars dans les semaines à venir », a déclaré Joe DiPasquale, le PDG. du gestionnaire de fonds Bitbull dans un e-mail à CoinDesk.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 42 300 $ en légère baisse au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a suivi un modèle de week-end similaire et était également en retrait d’une fraction à environ 3 200 $. D’autres cryptos majeurs étaient mélangés. Le jeton luna d’AXS et de Terra avait récemment chuté d’environ 1,5% et 2%, respectivement. Mais le jeton de mème populaire DOGE a augmenté d’environ 5 %. Le commerce était léger.

Dernièrement, les performances de Cryptos ont largement coïncidé avec les principaux marchés boursiers, qui ont également chuté. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a clôturé vendredi en baisse de plus d’un point de pourcentage. Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average étaient également en retrait alors que les investisseurs continuaient de traiter un tourbillon historique d’événements qui pourraient envoyer l’économie mondiale en récession.

Au cours du week-end, l’Ukraine s’est simultanément préparée à une nouvelle offensive russe sur les villes du sud-est du pays tout en tentant d’évacuer les civils, que les forces russes visaient. Les pays de l’UE ont continué à discuter de l’interdiction du pétrole et du gaz russes, bien que la plus grande économie du continent, l’Allemagne, se soit opposée à la mesure, affirmant qu’elle enverrait des ondes de choc dans son économie. Le prix du pétrole brut Brent, une mesure largement considérée des tendances des prix de l’énergie, a continué à osciller bien au-dessus de 100 dollars le baril, en hausse de plus de 40 % depuis le début de l’année.

Dans sa revue hebdomadaire des tendances économiques mondiales du 8 avril, la First Republic Bank a déclaré que « le contexte macroéconomique est susceptible de se détériorer avant de s’améliorer ».

La banque a noté que les hausses des prix de l’énergie résultant de l’invasion avaient « affecté les prix dans presque tous les secteurs de l’économie » et ne s’attendait pas à la récente décision du président américain Joe Biden de libérer du pétrole de la réserve stratégique américaine « pour atténuer les prix élevés de l’énergie ». «

« Compte tenu de la hausse des coûts et des conflits géopolitiques, nous pensons que l’inflation augmentera dans les mois à venir », a écrit la banque.

DiPasquale de BitBull a déclaré que des préoccupations plus larges pourraient peser sur les cryptos bien en dessous du seuil de 40 000 $. « Nous devrions voir une réaction autour de 37 000 $ et 32 ​​000 $, mais BTC a besoin d’un catalyseur pour maintenir toute dynamique haussière avant les préoccupations macroéconomiques, telles que davantage de hausses de taux d’intérêt et de changements de politique monétaire. »

Marchés

S&P 500 : 4 488 -0,2 %

DJIA : 34 721 -0,4 %

Nasdaq : 13 711 -1,3 %

Or : 1 946 $ 0,6 %

Connaissances

Les avoirs du fonds Metaverse de HSBC restent un mystère

La semaine dernière, HSBC (HSBC) a annoncé un fonds Metaverse pour ses clients de banque privée à Hong Kong et à Singapour. Pour l’étranger, cela a tous les ingrédients d’un récit FOMO : investisseurs accrédités uniquement, investisseurs à Hong Kong et à Singapour uniquement – où des opportunités d’investissement plus intéressantes sont disponibles – et enfin le métaverse, qui, selon Citi, sera une opportunité de 13 000 milliards de dollars d’ici 2030. .

Mais qu’est-ce que ce fonds exactement ? Que contient-il ? Est-ce que quelqu’un sait? La réponse officielle de HSBC est passe-partout et la société a refusé d’entrer dans les détails. « Le portefeuille est géré activement et se concentre sur l’investissement dans des entreprises de l’écosystème métaverse, avec cinq segments clés, à savoir l’infrastructure, l’informatique, la virtualisation, l’expérience et la découverte, et l’interface humaine. »

Le fonds, qui serait basé à Londres, cible les investisseurs à Hong Kong et à Singapour, mais il ne semble pas encore y avoir d’enregistrement auprès des régulateurs (CoinDesk a vérifié les répertoires FCA, MAS et SFC), ce qui suggère que le fonds est encore en développement et n’a pas été officiellement répertorié. Il nous reste donc à deviner ce qu’il y a dedans.

Les fonds métavers antérieurs étaient un mélange de sociétés de jeux et de technologies.

Evolve métaverse ETF

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Au contraire, c’est simplement un produit de ce qu’est le métaverse : le jeu et la technologie. À la base, le métaverse est une expérience de jeu, donc la question reste de savoir pourquoi vous auriez besoin d’un fonds spécifique pour cela.

Après tout, les mêmes entreprises qui alimentent les expériences de jeu, comme Unity et Unreal, qui fabriquent des moteurs de jeu, ou EA et Activision, qui fabriquent les jeux eux-mêmes, auraient une place et un poids similaires dans un fonds de jeu pur.

En fait, si vous comparez un fonds de jeu à un fonds métaverse, ils sont presque identiques.

Toutes les quelques années, les investisseurs et l’industrie technologique doivent inventer de nouveaux termes, et le métaverse semble être l’un d’entre eux. C’est simplement du jeu, rebaptisé. Le rêve d’un monde de jeu interopérable lié par des jetons non fongibles (NFT) et la blockchain, comme dans Ready Player One, ne se réalisera pas car les détenteurs de droits de propriété intellectuelle (IP) comme Nintendo seraient nerveux à propos de ce qui pourrait arriver si leurs personnages traversaient des mondes de jeu différents et échappaient à leur contrôle. (Cela pourrait être vulgaire.)

Si vous voulez trouver un vrai métaverse, ce serait un service de jeu en ligne comme Xbox Live ou Steam, qui existent depuis 20 ans. Votre identité numérique est portable entre les jeux ; les pairs en ligne peuvent voir votre nom et votre carte de pointage. Mais c’est tout. Chaque jeu est un monde à part, rien n’est transposable.

Le jeu est un marché énorme, accéléré par les commandes à domicile pendant la pandémie de coronavirus. C’est la véritable opportunité de 13 000 milliards de dollars.

Le « métaverse » tel qu’il existe pour l’industrie de la cryptomonnaie ? Pas tellement.

N’oubliez pas que les principales plateformes de crypto-métaverse comme The Sandbox ou Decentraland ont une base d’utilisateurs actifs qui se compte par centaines ou par milliers. Les jetons affiliés aux plateformes ont subi des pertes importantes depuis le début de l’année. Voudriez-vous même les tenir?

Étant donné que le fonds de HSBC n’est ouvert qu’aux investisseurs accrédités, on pourrait s’attendre à ce que son contenu soit plus excitant. Il est peu probable que le fonds détienne directement des jetons, et s’il le faisait, une telle détention serait bouleversante. HSBC Brass a précédemment refusé d’autoriser ses clients les plus riches à s’exposer aux actifs numériques, contrairement aux autres banques.

Il existe quelques sociétés de jeux privées, dont Valve, qui est à l’origine de la plate-forme Steam, mais il s’agit d’une entreprise bien établie, pas d’une startup. il est peu probable que HSBC ait besoin de fermer le fonds à quiconque sauf aux investisseurs accrédités.

Alors, qu’y a-t-il à l’intérieur de ce fonds? S’agit-il simplement d’un ensemble de sociétés de jeux et de technologie cotées en bourse enveloppées derrière le terme « métaverse » et l’attrait d’être limité aux seuls investisseurs accrédités ?

L’avis du technicien

Le graphique des prix hebdomadaires du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) est coincé dans une fourchette étroite, bien qu’avec des fluctuations de prix occasionnelles. La crypto-monnaie se rapproche d’une zone de support entre 40 000 $ et 43 000 $, ce qui pourrait stabiliser le recul.

La résistance à 48 000 $ et 50 000 $ a plafonné les hausses de prix au cours des quatre derniers mois, ce qui signifie que les vendeurs ont le contrôle. Pendant ce temps, il y a eu une perte significative de l’élan à la baisse, ce qui suggère que les acheteurs pourraient rester actifs à des niveaux de support inférieurs.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice de force relative (RSI) est passé sous le niveau neutre de 50. Cela reflète une légère perte d’élan à la hausse depuis la cassure de BTC au-dessus de 40 000 $ le 28 mars.

Pourtant, le recul actuel semble être temporaire, semblable à ce qui s’est produit en septembre de l’année dernière. Cette fois, cependant, les actifs spéculatifs tels que les actions et les cryptos entrent dans une période saisonnière forte en avril et mai, ce qui pourrait attirer des acheteurs à court terme.

Événements importants