Quelles sont les chances que le prix Dogecoin déclenche une hausse de 75% cette semaine | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin depuis le 3 mai 2021 a mis en place un modèle de coin en baisse sur plusieurs mois, faisant allusion à un mouvement explosif.

Depuis son évasion, DOGE se consolide avant de déclencher sa hausse de 75 % à 0,216 $.

Une clôture hebdomadaire en chandelier en dessous de 0,11 $ invalidera la thèse haussière de DOGE.

Le prix du Dogecoin semble favoriser les haussiers, car les gains perdus cette semaine sont en cours de récupération. Une poursuite de cette tendance est susceptible de relancer la montée exponentielle de DOGE.

Le prix du Dogecoin s’enroule avant une explosion

L’action des prix Dogecoin entre le 3 mai 2021 et le 14 mars a créé quatre hauts inférieurs et cinq bas inférieurs sur un graphique hebdomadaire. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de deux lignes de tendance entraîne la formation d’un coin descendant.

Cette formation technique prévoit une hausse de 75% à 0,216 $, déterminée en ajoutant la distance entre le premier swing haut et bas au point de cassure à 0,123 $. Au cours de la dernière semaine de mars, DOGE produit un chandelier hebdomadaire clôturant au-dessus de la ligne de tendance supérieure du biseau descendant, signalant une cassure.

Cependant, la semaine suivante a vu des prises de bénéfices et des ralentissements massifs en raison du crash flash de Bitcoin, ce qui a annulé les gains de 28 %.

Quoi qu’il en soit, DOGE a augmenté de près de 5 % aujourd’hui et se négocie actuellement autour de 0,150 $. Une poursuite de cette tendance haussière pourrait entraîner des gains de 42 %. Un sommet local est susceptible de se former autour de 0,216 $, ce qui est l’objectif théorique de DOGE.

Dans un cas très haussier, où la pression d’achat s’accumule, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Dogecoin s’étende jusqu’au prochain obstacle à 0,322 $. Cette décision porterait le gain total à 113 %.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Alors que les perspectives de DOGE sont optimistes, un demi-tour soudain pour le grand crypto pourrait ruiner cette configuration de coin en chute libre.

Une clôture hebdomadaire en chandelier en dessous de 0,11 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix du Dogecoin. Un tel développement ouvrirait la voie à DOGE pour s’effondrer à 0,087 $, où des acheteurs mis à l’écart ou des investisseurs à long terme pourraient intervenir pour donner une autre chance à la tendance haussière.