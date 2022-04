Voici pourquoi le prix de Cardano fait face à une bataille difficile à 1,60 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano laisse présager une tendance à la hausse à 1,26 $, mais son chemin est parsemé d’obstacles importants.

Une clôture quotidienne décisive en chandelier au-dessus de 1,35 $ pourrait déclencher un mouvement vers 1,60 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1 $ invalidera la thèse haussière de l’ADA.

Le prix de Cardano a aggravé sa situation au cours des deux derniers jours et est maintenant bloqué en dessous d’un niveau significatif. Alors que la reprise est sans aucun doute haussière, sa destination est loin et contient des obstacles à chaque étape.

Le prix de Cardano va à contre-courant

L’action des prix de Cardano du 19 février au 23 mars a créé un modèle d’inversion du fond connu sous le nom d’Adam et Eve. Cette formation technique contient une vallée en forme de V appelée « Adam » et est suivie d’un fond arrondi appelé « Eve ».

Une cassure de ce schéma indique un changement de tendance favorisant les haussiers et prévoit une hausse de 25 % à 1,26 $. Cette cible est déterminée en ajoutant la profondeur de la vallée au point de cassure à 1 $.

Malgré une excellente cassure du niveau psychologique de 1 $ le 23 mars, le prix de Cardano n’a pas réussi à atteindre l’objectif prévu à 1,26 $ car il n’a pas atteint son élan. De plus, ADA a inversé la tendance, remontant au point de contrôle du volume de 2022 à 1,05 $.

En raison du volume massif échangé à 1,05 $, il a servi de support pendant un certain temps, mais ADA a finalement dépassé ce niveau et tente actuellement de le surmonter.

Une reprise réussie au-dessus de 1,05 $ pourrait déclencher une accélération vers sa destination à 1,26 $. Lors de sa deuxième tentative, ADA pourrait essayer d’invalider le disjoncteur baissier qui s’étend de 1,22 $ à 1,35 $, en le poussant et en produisant une clôture décisive au-dessus de 1,35 $. Cependant, si le soi-disant Ethereum-killer peut franchir ledit obstacle, cela ouvrirait la voie au prix de Cardano pour retester l’obstacle de 1,60 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1 $ produira non seulement un creux plus bas, mais invalidera également le modèle d’Adam et Eve. Dans un tel cas, le prix de Cardano pourrait se noyer à 0,85, qui est la dernière vie de défense du jeton de contrat intelligent.