Le prix du Shiba Inu tient la ligne mais est toujours en hausse de 80% sur les cartes | Cryptomonnaie

L’action des prix de Shiba Inu a mis en place un modèle d’Adam et Eve qui prévoit une hausse de 38 %.

Un basculement décisif de la barrière de résistance de 0,0000329 $ vers un niveau de support est la clé pour lancer cette montée à 0,0000454 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 0,0000211 $ invalidera la thèse haussière de SHIB.

L’action des prix du Shiba Inu au cours des trois derniers mois a mis en place un modèle d’inversion du fond. Une cassure de cette configuration, bien que lointaine, laisse présager un mouvement exponentiel à la hausse.

Le prix Shiba Inu met en place la rampe de lancement

L’action des prix Shiba Inu depuis le 4 janvier a créé deux vallées distinctes connues sous le nom d’Adam et Eve. Du 4 janvier au 9 février, SHIB a formé une vallée en forme de V appelée « Adam », suivie d’une formation à fond arrondi appelée « Eve ». La veille n’est pas encore terminée et le SHIB tourne autour d’une zone de soutien cruciale.

Si SHIB reteste l’obstacle de 0,0000329 $, la configuration d’Adam et Even sera terminée. Dans un tel cas, cette formation prévoit une hausse de 38 % à 0,0000454 $, déterminée en mesurant la profondeur de la vallée et en l’ajoutant au point de rupture à 0,0000329 $.

Comme mentionné ci-dessus, SHIB oscille autour de 0,0000249 $ et est loin d’avoir terminé la configuration. Cependant, étant donné que le prix du Shiba Inu se négocie dans la zone de demande de 0,0000235 $ à 0,0000255 $, les chances d’une tendance à la hausse sont élevées.

Par conséquent, accumuler maintenant pourrait offrir aux investisseurs des gains plus élevés. Si SHIB renverse l’obstacle de 0,0000329 $ en un pied, il déclenchera une hausse de 38 % à 0,0000454 $. Au total, ce mouvement constituerait un gain de 83% par rapport à la position actuelle.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour la crypto-monnaie sur le thème du chien, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,0000211 $ invaliderait la thèse haussière en créant un creux plus bas.

Cette évolution favorisera les baissiers et ouvrira la possibilité d’un crash à 0,0000094 $.