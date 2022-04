Quelles sont les chances que le prix de Solana atteigne 150 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a tiré un mouvement classique de « dévier et retracer », indiquant un retracement à 101,13 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’un rebond du niveau de support de 105,51 $ ou 101,13 $ déclenche une reprise de 52 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 101,27 $ invalidera la thèse haussière de SOL.

Le prix de Solana s’est montré prometteur la semaine dernière alors qu’il a dépassé des niveaux significatifs. Cependant, le récent passage sous les mêmes barrières importantes indique qu’un retracement abrupt attend SOL avant tout développement haussier.

Le prix de Solana tente de se libérer

L’action des prix de Solana entre le 14 mars et le 2 avril a vu l’altcoin remonter de 83% en moins de trois semaines pour créer un swing à 143,53 $. Cette hausse impressionnante a dévié au-dessus de la fourchette de 80,75 $ à 121,50 $ mise en place entre le 24 janvier et le 7 février.

Souvent, l’action des prix des actifs a tendance à dévier au-dessus de la fourchette formée avant de revenir dans la fourchette pour trouver un plancher de support et relancer. Pour le prix de Solana, un mouvement dans la fourchette pourrait le voir marquer le plancher de support de 105,51 $. Bien que peu probable, parfois, SOL pourrait marquer le niveau de retracement de 50 % à 101,13 $.

Un nouveau test de l’une ou l’autre des barrières mentionnées offrira aux acheteurs mis à l’écart la possibilité d’accumuler du SOL à prix réduit et de déclencher la jambe qui pousse la valeur marchande plus haut. La reprise qui en résulte est susceptible de propulser le prix de Solana à nouveau pour tester à nouveau la fourchette haute à 121,52 $. La suppression de ce blocus ouvrira la voie à 155,31 $, ce qui constituerait un gain de 52 % pour les patients détenteurs et les acheteurs mis à l’écart.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Comme mentionné précédemment, la corrélation des altcoins avec Bitcoin est extrêmement importante. Un crash flash pour le grand crypto pourrait ruiner un prix Solana parfaitement bien configuré. Dans ces circonstances, si SOL produit un chandelier quotidien près de 101,27 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Ce développement pourrait voir SOL s’effondrer de 20% jusqu’à la balise la plus basse à 80,67 $