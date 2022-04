Le prix du Zilliqa peut-il déclencher à nouveau un rallye exponentiel de 50 % | Cryptomonnaie

Le prix de Zilliqa teste à nouveau la zone de demande de 0,097 $ à 0,121 $ après avoir chuté de 48 %.

En raison de la nature du support, les investisseurs peuvent s’attendre à une forte réaction haussière qui pousse ZIL à retester 0,179 $.

Si l’altcoin produit un chandelier quotidien en dessous de 0,097 $, la thèse haussière sera invalidée.

Le prix du Zilliqa montre un ralentissement de son élan après un rallye qui a plus que quadruplé sa valeur marchande. Alors que le retracement entre dans un niveau de support crucial, les détenteurs de ZIL sont confrontés à une décision qui déterminera leur prochain mouvement.

Cours du Zilliqa à un point d’inflexion

Le prix du Zilliqa est passé de 0,038 $ à 0,230 $ en ralliant un hallucinant 503 % en un peu plus de deux semaines. Le rallye qui a commencé le 15 mars a atteint un sommet à 0,230 $. Après ce mouvement, l’altcoin a commencé à connaître un ralentissement de son élan, conduisant à un renversement.

Combiné avec les bénéfices des investisseurs et le retraçage du prix du Bitcoin, le prix de Zilliqa s’est effondré de 48% pour atteindre son niveau actuel – 0,117 $. Fait intéressant, la zone de demande de 0,097 $ à 0,121 $ servira de fournisseur majeur de liquidités côté achat.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’une montée en puissance ait lieu ici. En fonction de l’optimisme sur le marché de la crypto-monnaie, cette décision pourrait évoluer vers un rallye qui reteste l’obstacle de 0,179 $. La reprise qui en résulterait constituerait une ascension de 55 %.

Graphique ZIL/USDT sur 1 jour

Indépendamment de la possibilité haussière, la grande crypto et donc le marché semble faible et moins confiant qu’il ne l’était la semaine dernière. Par conséquent, une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,097 $ invalidera la thèse haussière du prix du Zilliqa.

De plus, cette décision pourrait également ouvrir la voie aux baissiers pour faire chuter le ZIL au niveau de support immédiat à 0,08 $ et 0,057 $. En raison de l’écart de juste valeur, qui s’étend de 0,097 $ à 0,051 $, la baisse est plus que probable.