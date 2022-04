Le prix MATIC hurle de vente alors que les traders ciblent 1,15 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon déploie une forte vague d’impulsion vers le bas.

Le prix MATIC a franchi la ligne de tendance de consolidation.

L’invalidation pour la thèse baissière est une touche à 1,67 $

Le prix du Polygon affiche un comportement «calme avant la tempête» alors que le prix se consolide après la vente à 1,50 $.

Le prix du Polygon pourrait s’autodétruire

Le prix du Polygon se négocie actuellement à 1,50 $ dans une zone de demande précédente. La thèse haussière de la semaine dernière mentionnait que le prix MATIC pourrait trouver un creux entre 1,55 $ et 1,65 $. L’invalidation de la tendance haussière a été fixée à 1,55 $. Maintenant que le prix MATIC a complètement invalidé l’objectif étendu, le prix MATIC laisse entendre qu’une vente plus importante pourrait être en cours.

Le prix du Polygon a établi deux vagues d’impulsion baissières depuis le rallye de mars. La 2e vague est beaucoup plus profonde que la première vague et a franchi le canal parallèle de consolidation. La rupture du canal de tendance est un trait commun pour les impulsions de la troisième vague, ce qui signifie que le prix MATIC n’est qu’à mi-chemin de son objectif. Les traders doivent s’attendre à ce que davantage d’actions latérales se déroulent avant que des baisses supplémentaires à 1,32 $ et éventuellement 1,15 $ ne se produisent.

Graphique MATIC/USDT sur 6 heures

L’invalidation du scénario baissier se produira si le prix MATIC peut toucher 1,62 $. Si ce scénario de contre-tendance se produit, les cibles de 1,75 $ et 1,80 $ seront de retour sur la table, ce qui entraînera une augmentation pouvant atteindre 22 % par rapport au prix MATIC actuel.