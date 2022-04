Shiba Inu vendra aux enchères 36 431 parcelles de terrain du Metaverse, augmentant ainsi l’élan haussier | Cryptomonnaie

L’événement d’enchère terrestre du métaverse Shiba Inu approche à grands pas ; les investisseurs verrouillent leur LEASH ou Shiboshi pour y accéder.

Le prix du Dogecoin-killer pourrait éclater, inversant la récente tendance à la baisse de Shiba Inu.

Les analystes ont prédit un gain de 70% de Shiba Inu alors que la pièce meme se prépare à un renversement de tendance.

Shiba Inu est sur le point de vendre aux enchères des terres au cours du week-end, alimentant un récit haussier parmi les investisseurs. Le Dogecoin-killer est prêt à vendre aux enchères 36 431 terrains dans son métaverse.

Shiba Inu vendra aux enchères des terres dans le métaverse ce week-end

Shiba Inu, le tueur de Dogecoin, a récemment annoncé la vente de parcelles virtuelles dans son métaverse. 36 431 parcelles de biens immobiliers numériques seront mises en vente au cours du week-end. Shiba Inu a annoncé la vente à ses abonnés sur Twitter.

Shytoshi Kusama, le développeur principal de Shiba Inu, a révélé que les terres du métaverse pourraient devenir disponibles « très bientôt ». Depuis l’annonce précédente de Kusama, le métaverse avec l’immobilier numérique est en cours de développement.

Le Shibarium de Shiba Inu est maintenant passé à la phase de développement suivante, et la couche 2 a franchi une étape clé.

Le métaverse est actuellement en phase Alpha et pourrait bientôt passer en phase Beta. Les développeurs étudient d’autres mises à jour, dans une année pleine de surprises pour les investisseurs.

L’écosystème Shiba a ouvert de nouvelles opportunités d’investissement pour les commerçants détenant la pièce meme et LEASH. La pièce meme se prépare à lancer son portail de gravure et à retirer plus de SHIB de son approvisionnement en circulation.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et prédit une augmentation de 70 % du prix du memecoin. Il y a un modèle Adam et Eve dans le tableau des prix de la pièce meme. Une clôture quotidienne supérieure à 0,0000329 $ pourrait rapprocher le prix du Shiba Inu de la cassure, offrant aux acheteurs un gain de 70 %.