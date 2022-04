Un indice d’inflation résistant à la censure est en cours de construction sur Chainlink | Cryptomonnaie

La société de financement décentralisé (DeFi) Truflation construit une nouvelle jauge pour suivre l’inflation indépendamment du gouvernement et en temps réel. Considérez-le comme un concurrent de l’indice des prix à la consommation (IPC) et un concurrent où les officiels ne peuvent pas déplacer les poteaux de but.

« Le cadre qui [the government] utilise a cent ans… et ils ont continuellement essayé de faire évoluer cela plutôt que d’adopter une nouvelle approche à une époque où tout est informatisé », a déclaré le fondateur de Truflation, Stefan Rust, à CoinDesk dans une interview.

L’équipe a commencé à construire Truflation après que l’ancien CTO de Coinbase, Balaji Srinivasan, ait mis au défi les développeurs de Web 3 de créer un flux d’inflation résistant à la censure, affirmant que « l’État centralisé ne fournira pas de statistiques fiables sur l’inflation » et promettant un investissement de 100 000 $.

Vendredi, il a été annoncé que Truflation avait remporté le défi.

La principale différence entre l’IPC et l’indice Truflation est que, tandis que le gouvernement utilise des données d’enquête pour mesurer l’inflation, Truflation examine les données sur les prix. L’IPC est mesuré sous la forme d’une enquête qui recueille environ 94 000 prix par mois pour les biens et services et 8 000 logements locatifs pour la composante logement.

« C’est la boîte noire. Nous ne savons pas comment ils ont réalisé l’enquête, comment ils l’ont exécutée, etc. … et les enquêtes sont assez douteuses pour nous par opposition aux données sur les prix réels du point de vente que vous pouvez obtenir auprès de vrais marchands ou agrégateurs », a déclaré Rust. .

Bien que l’indice Truflation soit basé sur le même modèle de calcul que l’IPC largement utilisé, il est différent car il mesure et rapporte quotidiennement les variations de l’inflation en utilisant les données actuelles sur les prix réels du marché provenant de sources telles que Zillow, Penn State et Nielsen, entre autres.

Environ 40 % des données examinées correspondent au même panier de biens que celui utilisé par le Bureau of Labor Statistics. Les 60 % restants sont remplacés par des données provenant d’autres sources.

Truflation, qui fonctionne sur Chainlink et est donc accessible et visible pour tous, mesure actuellement un taux d’inflation de 13,2 %, contre 7,9 % mesuré par l’IPC en mars.

Causée en partie par la pandémie de COVID-19, les difficultés de la chaîne d’approvisionnement et la réponse des gouvernements à ces problèmes, l’inflation est à nouveau un sujet brûlant parmi les décideurs politiques, les commerçants et les gens ordinaires.

Pendant des décennies, la Réserve fédérale a utilisé l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour suivre et comparer l’augmentation des prix, mais certaines personnes sont sceptiques quant à la fiabilité de ces chiffres, affirmant que certains éléments importants les points de données ne sont pas inclus et qu’il existe un écart dans le panier moyen de biens qui n’est pas pris en compte.