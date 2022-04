Comment le prix de Solana reviendra-t-il au-dessus de 130 $ très bientôt | Cryptomonnaie

Le prix de Solana s’est négocié dans une zone de distribution entre 105 $ et 120 $ au cours des derniers jours.

Le prix SOL a effectué une cassure haussière ce matin et a cherché un test de support après la cassure.

Attendez-vous à voir le prix du SOL augmenter le week-end et passer à 130 $.

Le prix de Solana (SOL) est sur le point de revenir au-dessus de 130 $. Les haussiers et les baissiers se sont échangés les uns contre les autres dans la phase de distribution entre 105 et 120 dollars ces derniers jours. Avec la cassure haussière plus tôt ce matin, les haussiers ont gagné la bataille et ont maîtrisé la pression de vente baissière en faisant exploser la demande. Attendez-vous à voir un rallye s’étendre vers 130,70 $ permettant aux traders de reprendre le contrôle pour une nouvelle continuation la semaine prochaine.

Le prix du SOL est poussé dans le dos par le DAX qui sort des portes

Le prix de Solana s’est envolé ce vendredi en début de séance avec le Dax qui a pris d’assaut les portes et ajouté un autre vent arrière aux crypto-monnaies, donnant un ton positif avant le week-end. De plus, les haussiers et les baissiers étaient prêts après avoir échangé des positions et des commandes dans la zone de distribution entre 105 $ et 120 $. Dans cette phase de distribution, il arrive souvent que les transactions en volume soient substantielles et volumineuses, et au fur et à mesure qu’une évasion se déroule, l’autre partie est souvent évincée et est forcée de subir ses pertes, revenant du côté opposé et, ce faisant, inévitablement déclenchant un saut dans l’action des prix en faveur de ce côté opposé.

Le prix du SOL a connu une cassure haussière ce matin, après que les baissiers aient été contraints de revenir du côté acheteur pour réduire leurs pertes tout en négociant dans la phase de distribution. Attendez-vous à voir un rallye plus loin vers 130,70 $, où une clôture quotidienne préparerait le terrain pour plus de gains à venir le week-end et la semaine prochaine. Si le Nasdaq était en mesure de réaliser des gains hebdomadaires, cela déclencherait une réaction encore plus haussière au cours du week-end

Graphique SOL/USD 4H

L’un des risques extrêmes, à côté du premier tour des élections françaises ce week-end, est que la pression exercée sur la Russie devienne un peu trop importante et pourrait pousser la Russie à adopter des tactiques moins conventionnelles. L’appel aux armes nucléaires devient plus important, et il se pourrait qu’un jour le monde se réveille avec des gros titres disant qu’une ville critique d’Ukraine a été anéantie par une bombe à neutrons ou une autre variante nucléaire. Attendez-vous à ce que la crypto subisse un massacre dans une telle situation, compte tenu du risque extrême qui se profile, et que le prix du SOL chute en dessous de 100 $ vers 97,50 $ autour de la moyenne mobile simple sur 55 jours.