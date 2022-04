Prédiction des prix XRP : Ripple prend de l’élan pour une évasion | Cryptomonnaie

Le prix Ripple se négocie confortablement le long de sa ligne de tendance ascendante.

XRP voit le sentiment haussier croître, créant une dynamique pour dépasser la ligne de tendance descendante.

Attendez-vous à voir le prix du XRP grimper vers 0,89 $ alors que le sentiment positif dans la crypto continue de souffler.

Le prix Ripple (XRP) a couvert le terrain dans sa reprise après la baisse importante de début avril. La tendance haussière actuelle se maintient au-dessus d’une ligne de tendance ascendante verte et ne montre aucun signe de faiblesse, car les traders qui se négocient le long de la ligne de tendance empêchent toute poussée baissière. La moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours a maintenant également été acquise comme support et déclenche un peu de répit pour les acteurs du marché, permettant aux haussiers de se préparer à la prochaine poussée vers le nord vers 0,8390 $ avec l’objectif ultime de 0,89 $.

Le prix XRP détient des gains de 15% dans les prochains jours

Le prix Ripple se repose après un rallye consécutif de douze heures qui a constamment atteint des sommets plus élevés, alors que les traders tentaient de dépasser le SMA de 55 jours à 0,79 $. Le défi a rencontré une résistance et a conduit à un retrait qui a trouvé un support à 0,7843 $ avant de finalement basculer au-dessus du SMA de 55 jours et d’effectuer une clôture. Avec cela, les haussiers éliminent tous les stop loss baissiers qui ont été placés au-dessus du SMA de 55 jours.

Le prix du XRP connaîtra une nouvelle hausse car le calendrier économique d’aujourd’hui est relativement léger et les investisseurs en ont eu assez cette semaine pour évaluer la nouvelle situation. Avec l’indice de force relative (RSI) toujours inférieur à 50, il y a beaucoup de place pour que les traders couvrent le terrain, initialement vers 0,8390 $ en cassant au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge. Après cela, il ne reste qu’un saut de quatre cents pour dépasser 0,8791 $ et tester ce SMA de 200 jours à 0,89 $.

Graphique XRP/USD 4H

Au moment d’écrire ces lignes, aucune nouvelle sanction n’a été mise en œuvre par l’UE contre la Russie. Le fait qu’il y ait une division au sein du bloc central sur la durée de l’élimination progressive du charbon russe a permis à la Russie d’exercer encore plus de pression sur l’Europe en proie, ce qui pourrait éventuellement conduire à des représailles économiques qui détérioreraient encore plus l’inflation de l’UE. Dans un tel scénario, attendez-vous à ce que les investisseurs redeviennent nerveux et prennent rapidement des bénéfices, repoussant les prix vers 0,77 $ et 0,75 $.