Le prix de Can Cardano grimpe à 1,6 $ après un partenariat stratégique majeur | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano semble prêt pour une hausse de 16 % après avoir rebondi sur le point de contrôle du volume de 2022.

Un passage au-delà du disjoncteur de 1,22 $ à 1,35 $ permettra à ADA d’étendre la course à 1,60 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1 $ invalidera la thèse haussière du soi-disant « Ethereum-killer ».

Le prix de Cardano semble avoir annulé les gains réalisés après sa cassure du 23 mars alors que BTC s’est écrasé au cours des deux derniers jours. Cependant, cette baisse est une bénédiction déguisée pour les investisseurs intéressés car elle offre ADA à prix réduit.

De plus, le projet Catalyst d’Input Output Global semble s’être associé à Ariob, un incubateur axé sur l’Afrique. Le blog détaillant cette collaboration a déclaré,

Ce partenariat stratégique est conçu pour améliorer la croissance des projets financés par Project Catalyst, le moteur d’innovation de Cardano, et offre aux start-up Catalyst à fort potentiel un accès à une expertise et à des ressources en création d’entreprise pour aider à développer des produits qui résolvent des problèmes réels en Afrique.

Le prix Cardano se prépare pour un décollage

Le prix de Cardano a mis en place un modèle Adam et Eve en raison de ses mouvements du 19 février au 23 mars. La vallée en forme de V est connue sous le nom d' »Adam », qui est suivie d’une formation à fond arrondi appelée « Eve ». Cette formation est un modèle d’inversion du fond qui prévoit une hausse de 25 % à 1,26 $, obtenue en ajoutant la profondeur de la vallée au point de cassure à 1 $.

Bien que l’ADA ait dépassé le niveau psychologique de 1 $ le 23 mars, il n’a pas atteint l’objectif prévu à 1,26 $. De plus, cela a inversé la tendance, permettant à ADA de revenir au point de contrôle du volume à 1,05 $.

Ce mouvement vers le bas est une opportunité parfaite pour les détenteurs à long terme d’accumuler. Depuis l’étiquetage du point de contrôle, ADA a subi une pression d’achat assez importante, la faisant grimper de 5 %.

À l’avenir, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano atteigne finalement sa destination à 1,26 $. Fait intéressant, cet objectif est présent à l’intérieur d’un disjoncteur baissier qui s’étend de 1,22 $ à 1,35 $, ce qui suggère qu’un mouvement au-dessus de la barrière sera une tâche ardue et fastidieuse.

Cependant, la suppression dudit obstacle pourrait entraîner des gains qui pousseraient le prix de Cardano à 1,60 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Indépendamment de l’optimisme autour de l’ADA, un renversement de tendance pour le grand crypto pourrait ruiner les configurations parfaites sur les altcoins, y compris Cardano. Dans un tel cas, un chandelier quotidien proche en dessous de 1 $ produira un plus bas plus bas invalidant ainsi la thèse haussière d’Adam et Eve pour le prix de Cardano.

Cette évolution pourrait en outre déclencher une correction pour ADA qui marque le niveau de support de 0,85 $.