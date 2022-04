Le prix de l’avalanche cible 100 $ après que Terra achète 200 millions de dollars d’AVAX | Cryptomonnaie

Les deux principales organisations de Terra blockchain, Terraform Labs et Luna Foundation Guard, ont acheté 200 millions de dollars à Avalanche.

Su Zhu, le co-fondateur de 3AC, a déclaré à Bloomberg qu’il était optimiste quant à son investissement dans Avalanche dans une interview.

Les analystes ont fixé un objectif de 100 $ pour le prix Avalanche, révélant un récit haussier pour l’altcoin.

Le prix de l’avalanche est sur la bonne voie pour entrer dans une tendance haussière, et les analystes prévoient un rallye à 100 $ dans l’altcoin. Les principales organisations de Terra ont acheté pour 200 millions de dollars de jetons Avalanche, alimentant un récit haussier parmi les investisseurs.

Le prix de l’avalanche se prépare à éclater

Terraform Labs (TFL) et Luna Foundation Guard (LFG), les deux organisations derrière Terra, ont acheté pour 200 millions de dollars de jetons Avalanche. La société qui a développé la blockchain Terra (TFL) a échangé 100 millions de dollars LUNA contre AVAX.

Terra travaille à aligner les incitations de l’écosystème sur l’accent mis sur le stablecoin algorithmique ; TFL a donc récupéré AVAX.

100 millions de dollars supplémentaires dans Avalanche ont été achetés par LFG pour la Fondation Avalanche.

Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, a récemment annoncé les plans de Terra pour maintenir les réserves de Bitcoin, afin de renforcer la stabilité de la blockchain du stablecoin. Kwon a déclaré à ses abonnés sur Twitter qu’Avalanche est l’une des couches 1 les plus fréquentées avec des centaines d’applications couvrant DeFi et les jeux.

Avalanche est donc le premier choix de Terra pour la mise à l’échelle, via des chaînes Web3 sur des sous-réseaux.

Su Zhu, co-fondateur de 3AC et investisseur en crypto, a révélé ses perspectives optimistes sur Avalanche, Solana et Polkadot. Zhu pense que l’achat d’Avalanche par le biais de la baisse était idéal et reste optimiste sur l’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Avalanche et ont fixé un objectif de 100 $ pour la crypto-monnaie. Les analystes de @TrendRidersTR ont observé un rebond dans le graphique des prix d’Avalanche après une confirmation potentielle du signal d’inversion. Il fait maintenant face à la résistance la plus importante à 89 $. Une fois que le prix d’Avalanche aura dépassé les analystes de la résistance, il pourrait atteindre les prochains objectifs de prix à 95 $ et 100 $.