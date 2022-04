67% des détenteurs de Cardano sous l’eau et la plupart ont acheté il y a moins d’un an | Cryptomonnaie

Les prix de l’ADA reculent vers un dollar, mettant plus de détenteurs dans le rouge à mesure que les gains s’érodent.

Alors que les prix de Cardano (ADA) retombent vers le niveau psychologique d’un dollar, de plus en plus d’investisseurs se retrouvent avec des pertes non réalisées en conservant l’actif numérique.

Le jeton ADA de Cardano a connu une semaine baissière. Le prix a chuté de 11,4 % depuis lundi, ce qui fait que davantage de détenteurs sont dans le rouge. Plus important encore, l’ADA est maintenant à 64,7 % en dessous de son sommet historique de 3,09 $ du 2 septembre et risque de tomber en dessous d’un dollar au cours des prochains jours si la tendance se poursuit.

Selon l’indicateur «in/out of the money» d’IntoTheBlock, plus des deux tiers, soit 67% des détenteurs d’ADA, sont sous l’eau. Un quart des investisseurs de Cardano sont dans le vert, et 9 % d’entre eux sont à l’équilibre.

L’indicateur identifie le coût moyen auquel les jetons ont été achetés et le compare au prix actuel, qui était de 1,09 $ au moment de la rédaction.

Le fournisseur d’analyse a indiqué que 3,41 millions d’adresses ADA sont dans le rouge contre seulement 1,25 million dans le vert.

Dans/hors de l’argent : IntoTheBlock

Une métrique connexe est la durée pendant laquelle le jeton a été détenu. La grande majorité, soit 76% des titulaires d’ADA, l’ont détenu entre un et 12 mois. Seuls 11% des investisseurs de Cardano détiennent le jeton depuis plus d’un an, et ce sont ceux qui sont toujours en profit.

D’un point de vue technique, ADA est devenu baissier et pourrait assez rapidement revoir son point bas de 2022 et annuel d’environ 0,80 $, survenu à la mi-mars. Cela plongerait encore plus d’investisseurs dans le rouge à moins qu’ils ne vendent à perte.

La baisse des prix pourrait être liée au fait que le réseau ne répond pas aux attentes élevées autour du lancement des contrats intelligents. En termes de nombre d’applications décentralisées (DApps), Cardano est toujours une sorte de terrain vague avec DeFi Llama signalant qu’il n’y a que dix protocoles DeFi en cours d’exécution sur le réseau avec une valeur totale combinée verrouillée d’environ 233 millions de dollars.

Le co-fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, estime cependant que de nombreuses dApps de Cardano attendent le lancement du hard fork de Vasil en juin. La phase « Basho » de la feuille de route de mise à niveau de Cardano se concentrera sur l’évolutivité et les contrats intelligents avec une nouvelle technologie appelée Hydra pour augmenter encore le débit du réseau.

En termes d’autres fondamentaux, Cardano semble relativement solide. La demande de réseau a atteint une capacité record plus tôt cette année lorsque l’échange décentralisé très médiatisé SundaeSwap a été lancé.

Santiment a rapporté que Cardano était le projet de cryptomonnaie le plus développé sur GitHub en 2021, et les obligations Cardano NFT ont été dévoilées cette semaine, fournissant un autre véhicule d’investissement sur le réseau.

Cependant, à moins qu’il n’y ait un revirement significatif du sentiment commercial, la vente de l’ADA pourrait commencer à s’accélérer, plaçant davantage de détenteurs plus profondément sous l’eau.