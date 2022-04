Prédiction hebdomadaires Bitcoin: la route vers 52 000 $ est pavée | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre des grappes de confluence de support autour de 42 000 $ à 40 000 $.

Les mesures en chaîne sont et sont restées haussières pendant un certain temps.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 40 490 $ invalidera la thèse haussière de BTC.

Le prix du Bitcoin est à un point intéressant de son parcours au cours des trois dernières semaines. Après avoir franchi un énorme obstacle, BTC a continué à monter mais a reculé au cours des trois derniers jours. Malgré la récente baisse, BTC a une forte probabilité d’une tendance haussière.

Le prix du Bitcoin vise deux niveaux significatifs

Le prix du bitcoin a chuté de 10 % entre le 5 et le 7 avril et a atteint un creux à 42 714 $. Cette baisse a suscité la peur chez les investisseurs particuliers mais n’est pas une menace en raison du groupe de soutien, allant de 42 000 $ à 42 000 $, comprenant la zone de demande quotidienne, un croisement haussier de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours et à 100 jours. .

Par conséquent, la baisse à toutes fins utiles est plafonnée au-dessus de la zone de demande, s’étendant de 40 900 $ à 42 316 $. En ce qui concerne la hausse, le prix du Bitcoin doit récupérer l’ouverture annuelle à 46 198 $ pour avoir une chance de hausse.

Cela pourrait entraîner une poussée d’achat qui propulserait la grande crypto à retester le SMA de 200 jours à 48 249 $. Franchir cet obstacle est une tâche ardue et peu probable avec un élan haussier à moitié armé. Dans un tel cas, BTC pourrait atteindre le niveau psychologique de 50 000 $ et ne pas se maintenir au-dessus.

Cependant, une augmentation massive de la pression d’achat qui amène BTC à produire une clôture décisive au-dessus de ce niveau significatif ouvrira la voie à davantage de gains. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la barrière de 52 000 $ soit la dernière et rigide ligne de résistance pour les haussiers. Par conséquent, il est plus que probable que la hausse du BTC soit plafonnée autour de cette barrière.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette hausse du prix du Bitcoin. Cet indice montre que la barrière de résistance immédiate s’étend de 45 235 $ à 50 491 $. Ici, environ 6,4 millions d’adresses qui ont acheté environ 3,32 millions de BTC sont «hors de l’argent».

Fait intéressant, cette zone abrite le SMA de 200 jours et le niveau de 50 000 $ prévu d’un point de vue technique. Par conséquent, la hausse pourrait être prématurément plafonnée à 50 000 $.

Graphique BTC GIOM

La répartition de l’offre de baleines détenant 1 000 à 100 000 BTC montre une accumulation massive depuis juin 2021. Plus récemment, les portefeuilles détenant entre 1 000 et 10 000 BTC sont passés de 2 034 à 2 166.

La même tendance peut être observée pour les portefeuilles détenant 10 000 à 100 000 BTC, dont le nombre est passé de 78 à 85. Cette hausse des avoirs des institutions indique seulement que les baleines sont optimistes quant à la performance du prix du Bitcoin.

Distribution d’approvisionnement BTC

Enfin, et peut-être la perspective la plus optimiste pour le prix du Bitcoin est la mesure de la variation nette de la position de change. Cette métrique suit la sortie de jetons des échanges et depuis le 7 mars, environ 100 000 BTC ont quitté les échanges centralisés.

Une telle sortie massive s’est produite cinq fois dans l’histoire de BTC et la plus récente est le sixième transfert de ce type. Cet indice en chaîne, comme d’autres, indique également que les détenteurs à long terme sont extrêmement optimistes quant à la performance du prix du Bitcoin.

Variation nette de la position d’échange BTC

Si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche de 40 490 $, cela invalidera la zone de demande et donc la thèse haussière. Un tel développement pourrait envoyer le gros crash cryptomonnaie au niveau de support suivant à 34 752 $.

Dans un cas très baissier, une rupture de cet ancrage pourrait entraîner un crash du prix du Bitcoin à 30 000 $.