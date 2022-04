Bitcoin 2022 : Thiel qualifie Buffett de « sociopathe », le milliardaire mexicain détient 60 % de BTC | Cryptomonnaie

La conférence Bitcoin 2022 a été remplie de nouvelles annonces, mais Peter Thiel a volé la vedette en lançant des billets de 100 $ dans la foule et en qualifiant Warren Buffet de « grand-père sociopathe ».

Le deuxième jour du Bitcoin 2022 à Miami a été aussi coloré que prévu, avec le co-fondateur de Pay-Pal et capital-risqueur Peter Thiel offrant sa «liste d’ennemis» Bitcoin tandis que le troisième homme le plus riche du Mexique, Ricardo Salinas a révélé qu’il a 60% de son portefeuille en Bitcoin.

Thiel, l’un des orateurs principaux, s’est rendu sur la scène principale de Nakamoto de la conférence en début d’après-midi et a lancé le discours avec style en jetant une liasse de billets de 100 $ dans la foule pour tenter d’expliquer la différence entre crypto et gouvernement- monnaie fiduciaire adossée.

Alors que la foule cherchait rapidement l’argent, Thiel a plaisanté: « Je pensais que vous étiez censés être des maximalistes itcoin. »

Il a ensuite prononcé un discours pro-Bitcoin énergisant dans lequel il a prédit que Bitcoin augmenterait de 100 fois par rapport au prix d’aujourd’hui et que les marchés financiers traditionnels finiraient par s’effondrer.

Thiel a également présenté sa liste d’ennemis dans laquelle il a donné la première place au légendaire investisseur de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, le qualifiant d ‘«ennemi n ° 1». Thiel a qualifié Buffett de «grand-père sociopathe» – prenant évidemment des problèmes avec le commentaire critique de Bitcoin du PDG de Berkshire Hathaway.

La liste de Thiel comprenait également le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon et le PDG de Blackrock, Larry Fink, dénonçant le groupe de milliardaires pour avoir dirigé une « gérontocratie » – une société dirigée par des personnes âgées – contre la crypto-monnaie.

Plus tard dans la journée, le milliardaire mexicain Ricardo Salinas a utilisé ses 15 minutes sur la scène principale pour viser les obligations et annoncer qu’il détient actuellement 60% de l’ensemble de son portefeuille d’investissements liquides en Bitcoin – une augmentation considérable par rapport aux 10% qu’il détenait en Déc. 2020.

Je n’ai définitivement pas d’obligations… J’ai 60% d’actions Bitcoin et Bitcoin, puis 40% d’actions d’actifs durables comme le pétrole, le gaz et les mines d’or, et c’est là que j’en suis.