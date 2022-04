Le prix du Shiba Inu peut-il grimper de 100% maintenant que Bitcoin a donné un signal vert | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu s’enroule à l’intérieur d’un schéma d’inversion du fond, faisant allusion à une hausse de 38 %.

Un retournement de l’obstacle de 0,0000329 $ déclenchera cette montée à 0,0000454 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 0,0000211 $ invalidera la thèse haussière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu s’enroule à l’intérieur d’un modèle d’inversion du fond depuis près de trois mois, faisant allusion à une cassure explosive. Cette consolidation est susceptible d’entraîner une montée exponentielle qui fera plus que doubler la valeur marchande de SHIB.

Le prix du Shiba Inu compte à rebours avant de monter en flèche

Shiba Inu a mis en place un modèle Adam et Eve en raison de son action sur les prix du 5 janvier au 8 février. Le modèle contient deux creux distinctifs, dont l’un est une vallée en forme de V connue sous le nom d' »Adam » et l’autre est un formation à fond arrondi appelée « Eve ».

Comme mentionné dans un article précédent, la seconde moitié du modèle est incomplète et se situe au-dessus de la zone de demande de 0,0000235 $ à 0,0000255 $. Par conséquent, les investisseurs intéressés peuvent avoir une longueur d’avance et accumuler avant son mouvement explosif.

Cette formation technique prévoit une reprise de 38 %, déterminée en mesurant la profondeur de la vallée et en l’ajoutant au point de rupture à 0,0000329 $. Cela donne un objectif de prix de 0,0000454 $.

À partir de la position actuelle à 0,0000248 $, cette montée en puissance représenterait un gain de 83 %. Cependant, pour que cette reprise potentielle se produise, SHIB doit surmonter l’obstacle immédiat à 0,0000271 $ et renverser le décolleté à 0,0000329 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de ce niveau déclenchera le reste de la montée à 0,0000454 $. Bien que ce mouvement soit apparent, une perspective très haussière pourrait voir SHIB prolonger le rallye haussier pour marquer un niveau rond à 0,0000500 $. À partir du point le plus bas d’aujourd’hui à 0,0000251 $, cette montée en flèche constituerait un gain de 102 % pour le prix du Shiba Inu et ses détenteurs.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières d’un point de vue technique, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,0000211 $ créerait un plus bas inférieur et invaliderait la thèse haussière du prix du Shiba Inu. Cette évolution faussera les chances en faveur des baissiers et pourrait potentiellement déclencher un crash à 0,0000094 $.