First Mover Asia: Bitcoin devrait clôturer la semaine sous-performant les principales actions du Japon et de la Chine | Cryptomonnaie

Les investisseurs de la région étaient plus averses au risque cette semaine dans un contexte de nouvelles preuves de l’engagement de la banque centrale américaine envers une politique monétaire belliciste et d’un environnement macroéconomique instable ; les cryptos étaient mélangés.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et Ether sont restés à peu près stables au cours des dernières 24 heures.

Insights: Bitcoin a sous-performé les principaux indices boursiers asiatiques au milieu des inquiétudes des investisseurs concernant les hausses de taux d’intérêt et les conditions macroéconomiques incertaines.

Point de vue du technicien : l’action des prix liée à la fourchette pourrait persister pendant quelques jours.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 43 544 $ -0,3 %

Éther (ETH) : 3 227 $ + 0,7 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum Classique ETC +10,0 % Plate-forme de contrat intelligente Stellar XLM +2,4% Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE +1,9 % Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Bitcoin CTB −0,5 % Monnaie Litecoin SLD −0,4 % Monnaie Argent Bitcoin BCH −0,4 % Monnaie

Le bitcoin a fait un peu mieux jeudi après avoir chuté la veille, mais a tout de même légèrement baissé, suivant une tendance à la baisse pendant une grande partie de la semaine. L’éther s’est légèrement mieux comporté, mais d’autres altcoins majeurs ont été mélangés.

Bitcoin, la plus grande crypto par capitalisation boursière, s’échangeait récemment à environ 43 500 $, à peu près là où il se situait 24 heures plus tôt et bien au-delà du seuil de 47 000 $ qu’il a franchi il y a une semaine alors que les investisseurs continuaient de digérer la nouvelle intensité belliciste de la banque centrale américaine et le tourbillon en cours d’événements économiques découlant de plus en plus de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Bitcoin a du mal à s’orienter alors que Wall Street devient prudent quant à l’agressivité du [Federal Reserve] sera avec un resserrement de la politique monétaire », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour les Amériques à Oanda, dans un e-mail.

SOL et AVAX ont récemment augmenté d’environ 2% et 3%, respectivement, après avoir passé des parties de jeudi dans le rouge. La lune de Terra (LUNA) a récemment baissé de plus de 4 %. Les mêmes pièces DOGE et SHIB étaient toutes les deux à peu près plates. En dehors du top 20 de CoinDesk, CAKE a augmenté de plus de 6 % à un moment donné.

Les prix de la cryptomonnaie ont légèrement dévié de la performance des principaux marchés boursiers, qui étaient dans le vert, bien qu’à peine. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a augmenté de moins d’un dixième de point de pourcentage.

La banque centrale américaine a signalé avec force en tant qu’organisme et par des gouverneurs individuels au cours de la semaine dernière qu’elle intensifierait ses efforts pour maîtriser l’inflation, qui a atteint près de 8 %, un sommet en quatre décennies.

Jeudi, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré aux journalistes après un discours que la Fed devrait « agir sans détour afin de ramener le taux directeur au bon niveau pour faire face à l’inflation que nous avons devant nous ». de nous. » Ses remarques ont suivi deux jours après que le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, qui avait hésité à abandonner la position accommodante de la Fed ces dernières années, a suggéré que la Fed pourrait augmenter les taux d’intérêt à un rythme plus rapide.

D’autres vents de la journée ont soufflé plus favorablement pour les actifs numériques. Aborder la crypto Dans un discours pour la première fois, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a déclaré qu’un dollar numérique pourrait devenir une « monnaie de confiance comparable à l’argent physique ».

S’adressant aux participants à un événement de l’université américaine, Yellen a souligné les différentes perceptions de la cryptomonnaie, affirmant que c’est souvent le cas avec la technologie « transformatrice ». « Certains partisans parlent comme si la technologie était si radicalement et si bénéfique que le gouvernement devrait prendre du recul et laisser l’innovation suivre son cours », a-t-elle déclaré. « D’un autre côté, les sceptiques voient une valeur limitée, voire inexistante, dans cette technologie et les produits associés et préconisent que le gouvernement adopte une approche beaucoup plus restrictive. »

Pendant ce temps, les législateurs européens et américains qui ont critiqué l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine envisageaient et faisaient avancer de nouvelles sanctions économiques. Ils comprenaient une interdiction de l’Union européenne sur le charbon russe et un vote de la Chambre des États-Unis pour supprimer le statut commercial privilégié de la Russie et l’arrêt des importations de produits énergétiques.

Pourtant, Moya d’Oanda était prudemment optimiste quant aux performances à court terme de Bitcoin.

« Bitcoin a bien résisté compte tenu de la récente vente du marché obligataire, mais il pourrait avoir du mal si ce mouvement se poursuit », a-t-il déclaré. « Les perspectives à long terme de Bitcoin restent optimistes, mais si l’aversion au risque se déchaîne, elle pourrait être vulnérable à une chute vers le niveau de 38 000 $. »

Marchés

S&P 500 : 4 500 + 0,4 %

DJIA : 34 583 +0,2%

Nasdaq : 13 897 +0,06%

Or : 1 931 $ +0,3 %

Connaissances

Bitcoin devrait clôturer la semaine sous-performant les principaux indices boursiers asiatiques

Les inquiétudes quant à la réaction d’une Fed belliciste à l’inflation, la poursuite de la guerre en Ukraine et la crise chinoise du COVID-19 ont fait chuter les marchés asiatiques cette semaine, et le bitcoin avec eux.

Hang Seng et autres indices (TradingView)

Le plus grand actif numérique du monde devrait terminer la semaine en baisse de 8 %, sous-performant les principaux indices asiatiques, notamment le Nikkei 225, l’indice Hang Seng de Hong Kong, l’indice Hang Seng des actions chinoises cotées à Hong Kong, ainsi que le S&P 500.

Les analystes ont identifié l’incertitude, ancrée dans l’anticipation des dernières minutes de la Fed, comme une raison de la chute d’une semaine. La Fed a désormais pour mandat de maîtriser l’inflation, mais la question est de savoir dans quelle mesure elle tolérera le plongeon de l’économie dans une récession.

En février, un certain nombre d’analystes qui ont déjà parlé avec CoinDesk ont ​​déclaré que la Fed renoncerait à une politique monétaire plus stricte si l’économie se refroidissait trop, trop rapidement et que les actions s’effondraient. Ces observateurs pensaient que la Fed pourrait tolérer une baisse d’environ 20 à 30 % des cours des actions.

À l’époque, la banque centrale semblait encline à augmenter les taux d’intérêt par petits incréments de 0,25 et de seulement un point de pourcentage sur le reste de 2022, un montant « insignifiant » selon un analyste, avec une inflation de 7% à l’époque.

Aujourd’hui, avec une inflation qui se rapproche de 8 % et un environnement macroéconomique de plus en plus incertain en raison de l’invasion russe de l’Ukraine, la Fed a indiqué qu’elle pourrait être plus agressive dans ses mesures anti-inflationnistes.

La manière dont son approche affecte la cryptomonnaie est incertaine à long terme. Pour l’instant, les investisseurs semblent plus averses au risque, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le bitcoin.

L’effondrement de Bitcoin sur le bellicisme de la Fed après un bref rallye a été ressenti dans l’ensemble de l’écosystème cryptomonnaie alors que les commerçants qui ont acheté des jetons, y compris DOGE et SOL, qui ont tendance à monter et descendre en synchronisation avec le bitcoin, ont été rekt dans une vague de liquidation massive avec plus de 400 millions de dollars perdus .

Avec la corrélation continue du bitcoin avec le S&P 500, la grande question qui préoccupe les traders en Asie est de savoir ce qui va briser cette tendance ? Quand le bitcoin augmentera-t-il à nouveau ?

Mike Novogratz de Galaxy pense que tout repose sur les épaules de la Fed. Novogratz pense toujours que le bitcoin atteindra finalement 500 000 dollars, puis 1 million de dollars, mais il va reculer jusqu’à ce que la Fed retire ses mains de l’économie lorsqu’elle finira par ralentir.

Ensuite, « Bitcoin va sur la lune », a déclaré Novogratz.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) se stabilise après une baisse de près de 10 % par rapport au niveau de résistance de 48 000 $ plus tôt cette semaine. La crypto-monnaie maintient un support supérieur à 43 000 $ et est à peu près stable au cours des dernières 24 heures.

L’indice de force relative (RSI) sur les graphiques intrajournaliers augmente par rapport aux niveaux de survente, ce qui pourrait garder les acheteurs à court terme actifs pendant la journée de négociation en Asie. Sur le graphique journalier, cependant, le RSI est neutre avec une dynamique négative, suggérant qu’une action des prix liée à la fourchette pourrait persister pendant quelques jours de plus.

BTC devra faire un pas décisif au-dessus de 45 000 $ afin d’atteindre des objectifs de prix à la hausse, initialement vers 50 966 $. Pour l’instant, la reprise des prix depuis le creux de janvier à 32 933 $ reste intacte, en particulier compte tenu de la dynamique positive affichée sur le graphique hebdomadaire.

Pourtant, les indicateurs sur le graphique mensuel suggèrent que la hausse est limitée pour BTC à moyen terme. Cela signifie que BTC devra maintenir un soutien plus fort au-dessus de 37 560 $ pour maintenir stable la tendance haussière de trois mois de prix plus bas. Une cassure décisive en dessous de ce niveau pourrait invalider la phase de récupération.

Le graphique ci-dessous montre les niveaux clés pour gérer le risque à court terme, selon les indicateurs DeMARK, disponibles sur Symbolik.

Le graphique quotidien Bitcoin montre les configurations DeMARK avec MACD en bas (Damanick Dantes/CoinDesk, DeMARK Symbolik)

Événements importants

Conférence Bitcoin 2022 Miami

Hackathon Portland Ethereum

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : examen de la stabilité financière en Australie

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : indice de confiance des consommateurs japonais (mars)