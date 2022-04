Prédiction des prix des crypto-monnaies : Dogecoin, Ethereum et Bitcoin – American Wrap 20 avril | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos secoue la morosité, prêt pour un demi-tour

Le prix du bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont été en retrait tout au long de la semaine, les gros titres négatifs incitant les investisseurs à s’inquiéter de ce qui allait arriver. Au fur et à mesure que la semaine avance, certains risques extrêmes ont été désamorcés grâce aux déclarations de la Fed, du président américain Joe Biden et de la présidente de la CE Ursula Von Der Leyen. Attendez-vous à une bonne journée de négociation en cours qui pourrait même voir les crypto-monnaies réaliser des gains pour la semaine avant le week-end.

Le prix du Dogecoin revient à nouveau à 0,12 $

Le prix du Dogecoin a affiché de sérieux signaux baissiers alors que le jeton a échoué à la cassure de 0,17 $ de mardi. La grande bougie engloutissante baissière a produit une baisse de 20% sur le graphique journalier, ce qui signale un contrôle suprême de la tendance. Les baissiers ont probablement piégé les traders en petits groupes dans la zone de 0,17 $ et tous ceux qui n’ont pas rapidement profité de la configuration commerciale réussie de la semaine dernière.

Le prix d’Ethereum devrait chuter de 10 % supplémentaires dans les prochains jours

Le prix Ethereum a connu une vente de 10% cette semaine. Il a été mentionné dans la thèse baissière de la semaine dernière qu’une vente à 3300 $ se produirait. Les vendeurs ont à moitié validé la thèse, signalant leur contrôle de la tendance avec la bougie engloutissante baissière d’hier. La bougie baissière est la plus grande imprimée dans le rallye, ce qui devrait inquiéter les investisseurs.