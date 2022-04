Le prix d’Ethereum devrait chuter de 10 % supplémentaires dans les prochains jours | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum a imprimé une grande bougie engloutissante baissière sur le graphique de deux jours.

Le volume des prix des ETH a augmenté en faveur des baissiers.

L’invalidation pour la thèse baissière est d’une touche de 3580 $.

Le prix de l’Ethereum chutera probablement de 10 % supplémentaires pour tester les précédents sommets hebdomadaires et une ligne de tendance mensuelle brisée.

Le prix Ethereum a plus de potentiel de baisse

Le prix Ethereum a connu une vente de 10% cette semaine. Il a été mentionné dans la thèse baissière de la semaine dernière qu’une vente à 3300 $ se produirait. Les vendeurs ont à moitié validé la thèse, signalant leur contrôle de la tendance avec la bougie engloutissante baissière d’hier. La bougie baissière est la plus grande imprimée dans le rallye, ce qui devrait inquiéter les investisseurs.

Le prix d’Ethereum se négocie actuellement à 3170 $ et se consolidera probablement dans une fourchette étroite avant que le prix ne chute dans l’objectif de 3000 $ de la semaine dernière. Le prix des ETH a une confluence plus baissière sur l’indicateur de volume, car les baissiers ont augmenté la pression de vente. Les passionnés d’ETH doivent être avertis de ne pas essayer de trades à contre-tendance pour le moment, car il y aura probablement de meilleures opportunités sur le marché de la cryptomonnaie.

Graphique ETH/USDT sur 2 jours

La décision la plus sûre sera d’attendre un nouveau test des niveaux clés hebdomadaires ci-dessous à 3043 $ et 2987 $. La ligne de tendance mensuelle brisée à 2930 $ est également une zone qui devrait être amorcée avec des liquidités après les configurations commerciales réussies du mois dernier qui ont conduit à une course haussière de 20 %.

Une invalidation pour la tendance à la baisse des prix Ethereum sera supérieure à 3580 $. Si 3580 $ doivent être dépassés, les analystes envisageront un éventuel rallye plat ou de 5e vague en expansion qui pourrait porter le prix Ethereum à 3700 $ et 3850 $, entraînant une augmentation pouvant atteindre 20% par rapport au prix actuel de l’ETH.