Le prix du Dogecoin revient à nouveau à 0,12 $ | Cryptomonnaie

Le prix DOGE pourrait s’enrouler dans un triangle descendant.

L’invalidation de la thèse baissière est une clôture supérieure à 0,18 $.

Le prix DogeCoin a produit la plus grande bougie cette année en faveur des baissiers. Les amateurs de DOGE devraient envisager un scénario macro baissier.

Le prix DogeCoin semble dangereux

Le prix DogeCoin a affiché de sérieux signaux baissiers alors que le jeton a échoué à la cassure de 0,17 $ de mardi. La grande bougie engloutissante baissière a produit une baisse de 20% sur le graphique journalier, ce qui signale un contrôle suprême de la tendance. Les baissiers ont probablement piégé les traders en petits groupes dans la zone de 0,17 $ et tous ceux qui n’ont pas rapidement profité de la configuration commerciale réussie de la semaine dernière.

Le prix DogeCoin se négocie actuellement à 0,146 $. L’indicateur de volume de la vente d’hier montre un profond contrôle baissier, et les haussiers n’ont pas encore affiché de représailles comparables. Lorsque l’on observe la structure de ce qui a conduit à la vente massive, il semble que les traders aient toujours été présents. La pièce meme populaire s’enroule d’une manière descendante en forme de triangle.

DOGE/USDT Graphique sur 1 jour

Les analystes de Netcost-Security ont soutenu que le prix du DogeCoin finira par retester une ligne de tendance historique à 0,09 $ et peut-être 0,08 $. Le coin d’enroulement met maintenant en lumière la façon dont les traders parviendront à réussir un tel mouvement cataclysmique. À court terme, les analystes rechercheront une vague D du triangle pour atterrir dans la zone de 0,12 $.

L’invalidation pour les traders à court terme sera une bougie de clôture au-dessus de la vague C à 0,18 $. Il convient de noter que les ondes C sont généralement connues pour être des structures complexes. Ainsi, une cassure au-dessus de 0,18 $ n’annulera pas la formation globale du triangle. Les investisseurs doivent être conscients que le prix DogeCoin a été jugé à haut risque et défavorable jusqu’à ce que la vague A à 0,2150 $ soit dépassée. Si ce scénario se produit, les analystes développeront une configuration commerciale pour participer au prochain rallye de jetons meme, ce qui pourrait ramener le prix DogeCoin à 0,25 $.