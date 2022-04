Bolt pour permettre l’accès Bitcoin et NFT via l’acquisition de Wyre | Cryptomonnaie

La startup de commerce électronique basée à San Francisco, Bolt, se lance dans les crypto-monnaies et les jetons non fongibles (NFT) en acquérant la société d’infrastructure fiat-to-crypto et de paiement Wyre.

Selon une annonce conjointe jeudi, Bolt a conclu un accord définitif pour acquérir Wyre, visant à conclure l’accord plus tard en 2022.

Selon un rapport du Wall Street Journal, l’acquisition a coûté 1,5 milliard de dollars à Bolt. Bolt n’a pas directement confirmé ou nié la taille de l’accord avec Cointelegraph.

Bolt et Wyre prévoient maintenant de travailler ensemble pour créer de nouvelles solutions de commerce grand public, y compris l’utilisation de la cryptomonnaie par les marchands, détaillants, acheteurs et développeurs mondiaux de Bolt. Bolt et Wyre prévoient d’intégrer pleinement leurs services avant la fin de l’année, en ajoutant le système de paiement CheckoutOS de Bolt à l’écosystème de crypto-monnaie.

Dans le but ultime de permettre le commerce décentralisé, la collaboration vise à permettre aux consommateurs de Bolt de payer des biens avec des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC), tout en fournissant aux commerçants des outils pour accepter la crypto. L’acquisition vise également à permettre aux utilisateurs d’acheter des NFT via la plate-forme de Bolt via les API de Wyre.

Selon le fondateur et président exécutif de Bolt, Ryan Breslow, l’acquisition de Wyre a rempli son ambition de longue date. « Lorsque j’ai rédigé le projet de plan d’affaires de Bolt, j’avais toujours imaginé la crypto-monnaie en son centre », a-t-il déclaré, ajoutant :

« C’était en 2015, et l’idée était une diapositive sur un pitch deck. Penser que sept ans plus tard, nous nous associerions à Wyre pour faire de cette vision une réalité est incroyable. Cette acquisition accélérera nos efforts pour démocratiser le commerce – et servira de preuve puissante de l’union de la crypto-monnaie et du commerce. »

Le co-fondateur et PDG de Wyre, Ioannis Giannaros, a souligné que la collaboration établira une « nouvelle norme et offrira de nouvelles opportunités à l’échelle mondiale ». « En termes simples, nous voulons permettre à chaque détaillant d’effectuer facilement des transactions en crypto-monnaie, en supprimant les barrières de longue date », a ajouté Giannaros.

Fondée en 2013, Wyre est une société de paiement compatible avec les crypto-monnaies qui se concentre sur les implémentations de blockchain pour faciliter les paiements transfrontaliers. Bolt, fondée en 2014 par Ryan Breslow, se spécialise dans les paiements en ligne en se concentrant sur ce qu’elle appelle un service de paiement en un clic pour les commerçants.