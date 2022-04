Prédiction de prix MATIC: le prix du Polygon devrait bondir à mesure que les vents arrière s’élargissent | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon voit les traders effectuer une réaction instinctive dans le RSI.

Le prix MATIC gagne 2% au cours de la session ASIA PAC et européenne, et devrait remonter au-dessus de 1,60 $.

Attendez-vous à voir MATIC clôturer la semaine de trading avec des gains et un prix proche de 1,75 $.

Le prix du Polygon (MATIC) voit les haussiers porter un coup aux baissiers avec l’indice de force relative (RSI) à la hausse, déclenchant un peu de prise de bénéfices parmi les vendeurs à découvert nerveux qui ne verront peut-être pas leur objectif de profit atteint à 1,40 $ ou 1,30 $. Jusqu’à mercredi, le prix MATIC entraînait beaucoup de risques extrêmes, mais après les minutes de la Fed, les commentaires du président américain Joe Biden et d’autres sanctions contre la Russie venant de l’UE, les investisseurs ont toutes les pièces du puzzle pour aller de l’avant et placer leurs investissements.

Un vent arrière chaud rejoint le prix Polygon et pourrait donner le ton pour vendredi, revenant à de nouveaux sommets pour avril.

Le prix MATIC devrait dépasser 1,75 $ et le SMA de 200 jours

Le prix du Polygon effectue une réaction instinctive qui blesse les traders dans le processus. Le regain d’intérêt et de confiance dans les crypto-monnaies vient des investisseurs craignant que la Fed ne commette une erreur politique, piégeant les investisseurs avec de lourdes pertes. Les crypto-monnaies sont toujours les premières sur le billot en cas de déclenchement d’un flux de valeur refuge. Avec une quantité décente de risques extrêmes qui s’estompent ou sont résolus, les investisseurs voient une fenêtre d’opportunité pour profiter de nouveaux gains sur les marchés de la crypto-monnaie, avec MATIC comme l’un des candidats idéaux.

Le prix MATIC devrait revenir à 1,60 $, ce qui ramènera la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et le niveau pivot historique à 1,57 $ en support. À partir de là, c’est le point de départ idéal pour s’étirer davantage et essayer de dépasser 1,75 $, ce qui correspond au SMA de 200 jours. Si les haussiers peuvent y parvenir, et avec le RSI qui n’est pas encore en territoire de surachat, de nouveaux sommets pour l’année pourraient être imminents.

Graphique journalier MATIC/USD

Avec davantage d’embargos et de sanctions, la situation économique de la Russie pourrait commencer à se détériorer encore plus. Les États-Unis ont déjà averti les autres pays de ne pas conclure d’accords avec la Russie, sinon des sanctions pourraient leur être infligées dans le but d’isoler complètement Vladimir Poutine. Si la Russie riposte avec des armes nucléaires, attendez-vous à voir une chute brutale vers 1,20 $.