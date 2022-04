MANA, APE, AXS et SAND se classent au premier rang des jetons métavers les plus échangés | Cryptomonnaie

Les jetons Metaverse ont entamé une tendance haussière tandis que les altcoins affichent un élan baissier cette semaine.

Les analystes pensent que Decentraland, ApeCoin, Axie Infinity et Sandbox ont un potentiel à long terme.

Decentraland, ApeCoin, Axie Infinity et Sandbox sont les quatre jetons métavers les plus échangés.

Les jetons Metaverse ont fait un retour malgré l’élan baissier des altcoins au cours de la semaine dernière. MANA, APE, AXS et SAND figurent parmi les jetons de métaverse les plus échangés avec une adoption croissante par les investisseurs.

MANA, APE, AXS et SAND se préparent pour leur retour

Les marchés de la cryptomonnaie ont connu une dynamique baissière au cours de la semaine dernière, cependant, les analystes ont noté un pic dans l’adoption des jetons métavers. Sur des centaines de jetons métavers, les analystes estiment que Decentraland (MANA), ApeCoin (APE), Axie Infinity (AXS) et Sandbox (SAND) sont les principaux actifs échangés.

Les analystes affirment que MANA, APE, AXS et SAND sont les jetons les plus échangés à surveiller en avril 2022. Les partisans ont noté un certain battage médiatique parmi les investisseurs qui a alimenté une augmentation de l’adoption du jeton métaverse.

Decentraland a été lancé en février 2020 et depuis son lancement, MANA a franchi 4,3 milliards de dollars en valorisation. Il y a eu un pic d’afflux de capitaux institutionnels dans MANA, avec la vente de biens immobiliers virtuels dans le métaverse du jeton.

MANA a l’un des volumes de transactions les plus élevés parmi les jetons métavers.

@BlueCrypto_, un analyste et trader de premier plan en crypto, estime que le prix du MANA éclate selon un schéma triangulaire symétrique. Le prix du MANA est sur le point d’éclater.

Les partisans ont été témoins d’un battage médiatique massif autour du jeton NFT APE, un jeton métaverse lancé relativement récemment. ApeCoin est actuellement un jeton utilitaire pour la gouvernance de la fondation APE.

Les analystes ont évalué la tendance des prix ApeCoin, et @AltcoinSherpa, un analyste crypto pseudonyme, vise un rebond au niveau de 9 $ avant que le jeton NFT ne reprenne sa tendance haussière.

Les analystes pensent qu’Axie Infinity est récemment entré dans une tendance baissière et les analystes ont prédit un renversement de tendance. Le prix AXS a affiché une perte de près de 14 % au cours de la semaine dernière, cependant, les analystes estiment que le jeton métavers est sur la bonne voie pour se redresser.

L’agrégateur de crypto CoinGecko a révélé que MANA, APE, AXS et SAND étaient les jetons de métaverse les plus échangés alors que l’activité en chaîne dans ces actifs numériques augmentait.

@BTC_91, un analyste crypto pseudonyme, a observé un drapeau haussier sur le graphique hebdomadaire de Sandbox. L’analyste considère que cette tendance est le meilleur signe de confirmation positive après une clôture hebdomadaire au-dessus de 4,2 $.