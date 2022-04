Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos secoue la morosité, prêt pour un demi-tour | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin n’attend pas le rebond de la ligne de tendance et se rétablit déjà avant.

Le prix d’Ethereum augmente de 2% lors de la session ASIA PAC et devrait remonter à 3 500,00 $.

Le prix du XRP n’est qu’à quelques centimes d’une barrière technique qui pourrait soutenir toute nouvelle hausse.

Le prix du bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont été en retrait tout au long de la semaine, les gros titres négatifs incitant les investisseurs à s’inquiéter de ce qui allait arriver. Au fur et à mesure que la semaine avance, certains risques extrêmes ont été désamorcés grâce aux déclarations de la Fed, du président américain Joe Biden et de la présidente de la CE Ursula Von Der Leyen. Attendez-vous à une bonne journée de négociation en cours qui pourrait même voir les crypto-monnaies réaliser des gains pour la semaine avant le week-end.

Le prix du Bitcoin a déjà frappé à la porte lors du pivot mensuel pendant ASIA PAC

Le prix du Bitcoin (BTC) semblait lourd mercredi et visait une baisse vers 42 000,00 $. Au lieu de cela, les traders sont entrés lors de la session ASIA PAC avec l’indice de force relative (RSI) plongeant en dessous de 50. Cette décision a déclenché une opportunité de commencer à racheter des crypto-monnaies, avec Bitcoin sur le pied avant.

Le prix du BTC devrait briser le pivot mensuel à 43 671,53 $, ce qui n’a pas encore beaucoup changé pour montrer s’il s’agit d’un support ou d’une résistance solide. Attendez-vous à voir l’élan se renforcer davantage, car davantage de traders voudront se joindre au revirement au milieu de la semaine de négociation et voir une force se renforcer qui ferait passer le prix du BTC au-dessus de 44 088,73 $. Avec plus de soulagement et les investisseurs ayant évalué la situation, plus de vents favorables seront ajoutés, voyant peut-être le prix du Bitcoin atteindre 45 261,84 $ en intrajournalier.

Graphique journalier BTC/USD

Le risque à la baisse vient avec le rejet précoce de la session ASIA PAC, où les traders pourraient se révéler inaptes à pousser l’action des prix au-dessus de 43 671,53 $ au pivot mensuel. Attendez-vous dans ce cas à voir les investisseurs fuir la scène, offrant aux traders une fenêtre d’opportunité pour ramener l’action des prix à 42 000,00 $. Le support de la ligne bleue pointillée et de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours devrait faire l’affaire et maintenir l’action des prix ensemble.

Le prix Ethereum construit une stratégie pour revenir à 3 500,00 $

Le prix de l’Ethereum (ETH) a fait une solide cassure technique en dessous de 3 391,52 $, l’action des prix se tenant mardi à ce plancher mais se repliant mercredi. Les traders ETH se sont avérés trop forts, avec des vents contraires faisant claquer le prix de l’ETH contre la toile. Au cours des dernières 24 heures, une grande partie du risque extrême a été éliminée, car les vents contraires sont devenus moins robustes qu’ils ne l’ont fait tout au long de la semaine. Les investisseurs n’ont plus besoin de s’inquiéter du montant et du moment où la Fed commencera à réduire son bilan, ce qui offre aux investisseurs une vision claire de l’endroit où investir.

Le prix des ETH voit un afflux de fonds large et important, car les investisseurs évaluent clairement que le moment est venu de racheter des crypto-monnaies. Attendez-vous à voir une continuation de la pop précoce dans la session ASIA PAC vers 3 391,52 $. Ce niveau serait un saut parfait pour enfin se débarrasser de 3 500,00 $, ce qui est difficile à casser avec le SMA de 200 jours formant un plafond à la hausse.

Graphique journalier ETH/USD

Un peu inquiétant, c’est que l’inversion sort de nulle part sans le soutien d’aucune poignée technique ou d’un véritable plan commercial à portée de main. Les investisseurs qui sont entrés ce matin abandonnent beaucoup de place avec des arrêts placés très loin, ouvrant le risque de lourdes pertes s’il s’avérait qu’il s’agissait d’un rebond du chat mort. Lorsque cela se produit, ces transactions mal gérées sont facilement évincées, et une telle décision pourrait faire passer le prix de l’ETH en dessous de 3 000,00 $ vers 2 900,00 $ autour de la SMA de 55 jours.

Le prix du XRP devrait revenir dans la zone de 0,80 $ alors que les investisseurs voient les vents contraires s’estomper

Le prix Ripple (XRP) voit des vents favorables venir des deux autres crypto-monnaies les plus importantes et profite de l’effet d’entraînement avec les investisseurs qui reviennent sur le marché pour racheter des actifs à risque. Pour la journée, le XRP devrait enregistrer des gains d’au moins 3 %, mais plus important encore, la demande du côté acheteur est si forte que le SMA de 55 jours à 0,79 $ pourrait être dépassé à la hausse dès aujourd’hui. Avec seulement 1 cent d’écart, 0,80 $ devrait s’avérer un exercice facile à atteindre par les traders.

Le prix XRP devrait donc revenir à des niveaux plus élevés, et avec ce retour, la marque tant attendue de 0,90 $ est de retour à l’ordre du jour des commerçants en tant qu’objectif de prix. Cependant, il reste encore quelques obstacles à surmonter, certainement avec le SMA de 200 jours approchant 0,8791 $, ce qui rend cette région extrêmement difficile à traverser. Attendez-vous à ce que cela soit au programme plus tard la semaine prochaine, avec des vents arrière supplémentaires nécessaires pour pousser et clôturer au-dessus de ces niveaux.

Graphique journalier XRP/USD

Le prix du XRP fait face à environ 0,7843 $, une double ceinture de résistance très serrée avec un niveau pivot historique et le SMA de 55 jours à quelques centimes au-dessus. Cet obstacle pourrait s’avérer trop important, car il y a encore des vents contraires, la force du dollar endommageant les traders et coupant court à tout autre rallye à la hausse. Attendez-vous à ce que les haussiers prennent des bénéfices de manière préventive et voient les prix retomber à 0,73 $ à la recherche d’un soutien pour retenter un nouveau départ vers le rallye.