Voici pourquoi le prix du XLM devrait bientôt augmenter de 40 % | Cryptomonnaie

Le prix XLM montre des signes de reprise alors qu’il rebondit sur le niveau de support de 0,200 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le rallye émergent propulse Stellar de 40% à 0,30 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,167 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix XLM dégage une tendance haussière après le récent crash flash. Étant donné que cet élan émerge autour d’un niveau de support, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Stellar déclenche un rallye.

Le prix XLM se prépare pour un autre lancement

Le prix du XLM a augmenté de 44 % après avoir marqué le niveau de support de 0,167 $ pour la troisième fois le 8 mars. Cette tendance haussière massive a atteint un sommet à 0,24 $, mais en raison de la baisse récente du Bitcoin, le jeton de remise a chuté de 16 % en valeur marchande.

Cependant, la vente a été parfaitement gérée par les acheteurs au niveau de support de 0,20 $. En conséquence, le prix du XLM a déjà bondi de 3,6 % et montre des signes que ce mouvement se poursuivra. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la tendance haussière qui en résulte teste à nouveau le niveau de résistance de 0,254 $.

Ce mouvement constituerait une ascension de 21%. Si les acheteurs restent solidaires et transforment cet obstacle en un niveau de support, le rallye pourrait s’étendre jusqu’à la prochaine barrière à 0,296 $, portant le gain total à 40 %.

Graphique XLM/USDT sur 1 jour

Après la récente hausse par rapport au niveau de support de 0,20 $, les perspectives du prix XLM sont sans aucun doute haussières. Cependant, si la grande crypto fait demi-tour, Stellar fera plus que se conformer et emboîter le pas.

Dans ces circonstances, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,167 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix XLM. Dans un tel cas, Stellar pourrait revoir le niveau de support de 0,144 $, où les acheteurs pourraient revenir en arrière et donner une autre chance à la tendance haussière.