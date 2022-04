SushiSwap (SUSHI) et Synthetix (SNX) en difficulté alors que l’intérêt institutionnel ralentit | Cryptomonnaie

Grayscale a récemment rééquilibré son portefeuille, abandonnant SushiSwap et Synthetix.

SUSHI et SNX sont sortis du portefeuille de crypto géant institutionnel car les crypto-monnaies ne répondaient pas aux critères de capitalisation boursière.

Les analystes prévoient une nouvelle baisse des prix du SUSHI et du SNX alors que les institutions retirent des capitaux des jetons.

Grayscale a expulsé SushiSwap et Synthetix de son portefeuille dans le cadre de son rééquilibrage trimestriel. Le géant de la gestion des actifs cryptomonnaies a abandonné SUSHI et SNX car les deux actifs ne remplissaient pas les critères de qualification.

Les prix du SUSHI et du SNX pourraient souffrir du déclin de l’intérêt institutionnel

SushiSwap (SUSHI) et Synthetix (SNX) pourraient subir une chute massive des prix en réponse à la baisse de l’afflux institutionnel. Grayscale, un géant de l’investissement crypto, a modifié son portefeuille crypto dans le cadre de son rééquilibrage trimestriel, apportant des modifications aux actifs qui font partie de ses fonds.

Le géant institutionnel a ajouté Polkadot, Avalanche et ATOM aux actifs cryptomonnaies de son portefeuille. Dans le même temps, Grayscale a abandonné SushiSwap et Synthetix pour ne pas avoir respecté ses critères de capitalisation boursière crypto.

Grayscale est considéré comme l’un des plus grands investisseurs institutionnels en cryptomonnaie; par conséquent, la suppression de SUSHI et SNX pourrait avoir une influence négative sur l’adoption et la demande des deux crypto-monnaies.

Les partisans estiment que l’échec de SushiSwap et Synthetix à répondre aux critères de capitalisation boursière indique une baisse de l’intérêt des investisseurs pour les actifs cryptomonnaies.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de SushiSwap et Synthetix et prédit une nouvelle baisse des prix de l’actif.

@BabyPips, un média réputé du marché, estime que le prix de SushiSwap a traversé des points d’inflexion cruciaux et qu’il gagne maintenant du terrain. Un recul du prix de SushiSwap est probable ; l’analyste pense que le jeton pourrait subir une baisse de son prix.

@CryptoFaibik, un analyste crypto pseudonyme, affirme que le jeton Synthetix a offert 56% de profit aux investisseurs. L’analyste pense qu’il pourrait y avoir un recul du prix de Synthetix. L’intérêt institutionnel pour le jeton continue de décliner.