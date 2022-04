Dogecoin et les commerçants de Solana subissent de grosses pertes alors que les cryptos voient 400 millions de dollars en liquidations | Cryptomonnaie

Les commerçants de contrats à terme sur crypto ont perdu plus de 400 millions de dollars mercredi, la plupart des crypto-monnaies étant tombées en dessous des niveaux de support à la suite des commentaires bellicistes de la Réserve fédérale américaine.

Les chiffres de mercredi étaient les troisièmes les plus élevés de 2022 après près d’un milliard de dollars de pertes résultant de liquidations le 21 janvier et 470 millions de dollars le 22 janvier. Bitcoin est tombé à 42 500 $ contre 47 000 $ à l’époque.

Mercredi a vu plus de 400 millions de dollars de pertes de liquidation. (Coinglass)

Les liquidations se produisent lorsqu’une bourse ferme avec force la position à effet de levier d’un trader en tant que mécanisme de sécurité en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit principalement dans le commerce à terme, qui ne suit que les prix des actifs, par opposition au commerce au comptant, où les commerçants possèdent les actifs réels.

Les contrats à terme sur le SOL de Solana et le DOGE de Dogecoin ont enregistré des pertes de liquidation combinées de 40 millions de dollars, les plus importantes parmi les principales crypto-monnaies en dehors du bitcoin et de l’éther. Pendant ce temps, les jetons GMT du projet de cryptomonnaie StepN, vieux d’un mois, étaient un entrant inhabituel sur la liste avec 9 millions de dollars de pertes enregistrées.

DOGE et GMT ont été parmi les meilleurs gagnants de la semaine dernière. Les prix DOGE ont été soutenus au milieu des spéculations selon lesquelles la nomination d’Elon Musk au conseil d’administration de Twitter serait un catalyseur positif pour la croissance de Dogecoin, tandis que Stepn a gagné en popularité parmi les commerçants pour son approche unique par étapes.

DOGE a fortement chuté après une hausse plus tôt cette semaine. (TradingView)

Les contrats à terme Bitcoin ont accumulé 92 millions de dollars de pertes, le plus parmi toutes les crypto-monnaies, suivis des contrats à terme sur éther à 64 millions de dollars. Les pertes se sont poursuivies dans les heures asiatiques jeudi, avec plus de 40 millions de dollars de liquidations déjà enregistrées au moment de la rédaction.

Les données de l’outil de suivi Coinglass montrent que la plupart des liquidations ont eu lieu sur l’échange de crypto Binance, avec plus de 133 millions de dollars de pertes. Les traders sur OKX et FTX ont enregistré les prochaines pertes les plus élevées avec respectivement 100 millions de dollars et 68 millions de dollars.

Quelque 83% de tous les commerçants étaient longs ou pariaient sur des prix de cryptomonnaie plus élevés, suite à une baisse du bitcoin pour se soutenir à 45 000 $ mercredi. Cependant, l’actif a encore perdu 5% depuis lors et se négocie à 43 500 $ au moment de la rédaction.