Dix raisons pour lesquelles le prix d’Ethereum atteindra 10 000 $ avant la «fusion» | Cryptomonnaie

Ethereum a engagé une demande massive avec près de 7 milliards de dollars de frais payés, réglant quotidiennement plus de quinze fois la valeur de PayPal.

Plus de 200 000 Bitcoins d’une valeur de 11,2 milliards de dollars ont été représentés dans Ethereum de diverses manières, ce qui implique un afflux croissant dans l’altcoin.

Les analystes prédisent un pic massif d’Ethereum après la fusion, estimant que l’ETH est sous-évalué.

Le prix d’Ethereum est sur le point d’éclater alors que les analystes envisagent un objectif de 10 000 $ pour l’altcoin. L’utilité et l’adoption d’Ethereum se sont accélérées au cours de l’année écoulée, avec une augmentation des entrées de capitaux et de l’activité en chaîne.

Les analystes pensent que le prix d’Ethereum est sur la bonne voie pour atteindre 10 000 $

Ethereum a éclipsé ses rivaux avec l’afflux croissant de capitaux dans sa blockchain. Le taux d’exécution actuel est de près de 7 milliards de dollars, révélant une demande massive d’Ethereum. Fait intéressant, le réseau altcoin règle quinze fois plus de valeur que PayPal quotidiennement. Le réseau Ethereum règle chaque jour 30,5 milliards de dollars de valeur.

Le réseau ETH a connu une augmentation massive du volume des transactions depuis une baisse des frais de transaction. Les frais du réseau Ethereum ont chuté de 90 % depuis novembre 2021 et le coût moyen par transaction est inférieur à 6 $, ce qui rend le réseau altcoin lucratif pour les investisseurs.

Le réseau compte actuellement plus de 625 000 adresses actives quotidiennes, un nouveau record absolu pour la blockchain Ethereum. Une augmentation des adresses actives quotidiennes indique une adoption plus élevée de l’altcoin parmi les investisseurs.

Une augmentation de l’activité en chaîne, des adresses actives et de la valeur réglée sont des catalyseurs haussiers pour une hausse des prix Ethereum. Les partisans pensent qu’une demande massive d’Ethereum pourrait aider l’altcoin à battre ses concurrents en valeur réglée.

Fait intéressant, il y a une augmentation du volume et de la liquidité mensuels de DEX, offrant à Ethereum un avantage sur ses concurrents.

Plus de 200 000 Bitcoins sont représentés sur le réseau Ethereum sous une forme ou une autre, signe que l’altcoin devient un vide économique pour les actifs.

En plus de DEX et dApps sur le réseau Ethereum, il y a un pic d’utilisation d’ETH via les NFT et les objets de collection numériques. La vente de NFT s’est accélérée, dépassant les 600 millions de dollars sur le réseau Ethereum.

Les partisans et les analystes attendent la fusion, une étape clé dans la croissance du réseau Ethereum. La transition vers la preuve de participation (PoS) est la dernière étape de l’adoption massive et du récit de la triple réduction de moitié. En moins de trois mois, la mise à niveau pourrait être activée.

La mise à niveau finale brûlerait des centaines de millions d’ETH, réduisant l’offre en circulation et faisant grimper le prix de l’altcoin.

Les analystes de Netcost-Security ont exploré le scénario le plus optimiste pour la montée du prix d’Ethereum à 10 000 $. Les analystes ont identifié des liquidités non perçues inférieures à 1 730 $. Si le prix d’Ethereum s’effondre, il serait considéré comme la zone « acheter la baisse ».

Les analystes prennent note des indicateurs haussiers en chaîne sur la blockchain Ethereum, des sorties importantes et de l’émission nette négative de l’altcoin. Le prix d’Ethereum est sur la bonne voie pour atteindre la prédiction de 10 000 $ de l’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes.