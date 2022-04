Les crypto-monnaies sont passées en aval | Cryptomonnaie

Bitcoin a perdu 4,5 % au cours des dernières 24 heures, retombant à 43,3 000 $. Ethereum a perdu 4,9 % et le prix des autres principaux altcoins a chuté de 3,5 % (BNB) à 9,7 % (Solana).

Selon CoinMarketCap, la capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie a chuté de 4,7 % du jour au lendemain à 2 000 milliards de dollars. L’indice Bitcoin Dominance a ajouté un autre 0,1 pp à 41,3 % en raison de l’affaiblissement de plus d’altcoins.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies s’est établi à 34 jeudi matin, ayant perdu 14 points et se transformant en un état de peur. Il s’agit de la valeur la plus basse des deux dernières semaines.

Après plusieurs jours de glissement, la chute du bitcoin s’est accélérée au milieu des échanges en Europe, atteignant des creux de deux semaines juste au-dessus de 43 000 $. La dynamique négative du marché des crypto-monnaies a été facilitée par la chute des indices boursiers mondiaux. Les minutes publiées de la réunion de la Fed ont montré une rhétorique plus dure que prévu, ce qui a mis sous pression tous les actifs sensibles au risque.

La nouvelle de l’arrestation des serveurs de la ressource darknet Hydra avec la confiscation de 540 bitcoins, ainsi que des sanctions contre l’échange de crypto Garantex pourraient avoir un effet négatif sur l’ensemble du marché de la crypto.

Selon Glassnode, le nombre de bitcoins sur les bourses est tombé au plus bas depuis août 2018. Les investisseurs retirent des pièces depuis début mars, ce qui est souvent considéré comme un signal pour maintenir Bitcoin hors du marché pendant longtemps. Cette réduction de l’offre active fait souvent grimper le prix. Cependant, nous constatons maintenant une augmentation des ventes des institutionnels.

Des informations selon lesquelles le PDG de Tesla, Elon Musk, était devenu le principal actionnaire de Twitter, ont initialement fait grimper Dogecoin de plus de 20 %, car Musk avait auparavant utilisé la pièce pour payer de petits biens Tesla. Potentiellement, il pourrait y avoir plus d’applications pour Doge sur Twitter. Cependant, jeudi matin, son prix est revenu aux niveaux du début de la semaine, montrant toujours que ce « chien » n’est pas encore capable de nager à contre-courant, tout comme Bitcoin ne peut pas devenir un poisson significatif contre un grand bassin de marchés boursiers. .