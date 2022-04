Pourquoi la chute des prix de la « réduction de moitié » du Bitcoin se déroulera différemment cette fois | Cryptomonnaie

Le niveau de résistance de 50 000 $ semble être la ligne dans le sable qui sépare la certitude du doute que Bitcoin a rejeté la tendance du cycle de quatre ans selon Santiment.

Certains analystes pensent que le cycle de marché de quatre ans est en train de changer et que le calendrier de réduction de moitié pourrait ne plus déterminer les conditions cycliques alors que Bitcoin se rapproche du point médian entre les réductions de moitié.

La réduction de moitié se produit lorsque le montant des récompenses Bitcoin (BTC) émises par nouveau bloc extrait est réduit de moitié. La prochaine réduction de moitié aura lieu vers le 5 mai 2024 et réduira les récompenses de bloc à 3,125 BTC.

Selon l’auteur @Alerzio sur le blog Santiment le 4 avril, « la résistance importante en cours est de 50 000 $ ». Le blog a déclaré que briser ce niveau d’ici ou autour de la prochaine mi-réduction de moitié le 11 avril jetterait de nombreux doutes quant à la possibilité que le cycle de marché traditionnel ait été rompu.

Si le prix (se stabilise) au-dessus de ce niveau, alors on peut accorder plus de crédit à la thèse qui dit : « ce cycle est différent des autres ».

Cependant, à quelques jours de la fin, Bitcoin est actuellement en baisse d’environ 3,31 % au cours des dernières 24 heures et d’environ 6,51 % pour la semaine. Il se négocie à 43 528 $ selon les données de Cointelegraph.

Jusqu’à présent, Bitcoin a traversé quatre moitiés, qui ont toutes connu une série similaire de trois événements au cours de quatre ans, comme décrit par Santiment. Une divergence par rapport à ce cycle semble avoir commencé :

À mon avis, l’histoire ne se déroulera pas exactement de la même manière qu’avant.

Santiment a démontré que traditionnellement après chaque réduction de moitié, un marché haussier s’est installé où le prix a commencé à augmenter avec l’activité du réseau, suivi d’un point culminant spectaculaire du prix menant à un niveau record (ATH). Ce schéma s’est déroulé de la dernière réduction de moitié de mai 2020 à l’ATH de novembre 2021.

Cependant, un marché baissier prolongé survient généralement au milieu de la prochaine moitié. Santiment note que le marché signale maintenant une fin possible à ce cycle de quatre ans, car le réseau est maintenant proche de la moitié de la moitié, mais aucun marché baissier prolongé n’est encore apparent.

Willy Woo, analyste d’Onchain Bitcoin, a fait une observation connexe. Le 20 mars, il a tweeté un suivi de son analyse d’octobre 2021 dans laquelle il a déclaré que si les cycles de marché précédents étaient prévisibles, nous n’avons peut-être plus « plus de cycles de 4 ans ».

Nous voyons probablement les premiers signes de la thèse du « dernier cycle ». 3 marchés haussiers et baissiers relativement courts se sont déjà produits depuis le creux de 2019. c’est-à-dire plus de cycles de 4 ans. https://t.co/N3VzlKx2IA – Willy Woo (@woonomic) 20 mars 2022

Il a également noté les marchés baissiers et haussiers plus courts qui ont eu lieu depuis 2019 sans coup culminant.

Woo pense que le nouveau cycle imprévisible sera dominé par une interaction complexe entre l’offre et la demande, qui pourrait déjà se jouer selon les conclusions de Santiment selon lesquelles l’activité du réseau a augmenté à un rythme beaucoup plus élevé que la dernière moitié de 2018. suggère une demande plus élevée.

Le fondateur du fournisseur de données Bitcoin Look Into Bitcoin, Philip Swift, estime que non seulement le cycle de quatre ans a été rompu, mais qu’il est « disparu depuis un certain temps ». Dans un tweet du 20 mars en réponse à Woo, il a déclaré que nous avons « un cycle de plus avant que $ BTC n’en sorte dans une nouvelle phase de croissance … »