First Mover Asia : le « Kimchi Premium » sud-coréen s’évapore ; Les principaux cryptos chutent sur les minutes de la Fed | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) : 43 723 $ -4,8 %

Éther (ETH) : 3 216 $ -6,8 %

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum classique ETC −12,9 % Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE −11,2 % Monnaie Filecoin FIL −10,9 % L’informatique

Bitcoin, autres diapositives cryptos

Les marchés de la crypto et des actions n’ont pas toujours été en phase ces derniers mois.

Mais mercredi, ils l’étaient, après une autre journée de troubles macroéconomiques résultant de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie et de nouvelles preuves de la transformation de la banque centrale américaine en un faucon monétaire.

Bitcoin (BTC) s’échangeait récemment en dessous de 44 000 $, où il a chuté plus tôt dans la journée moins d’une semaine après avoir grimpé à plus de 47 000 $. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière était en baisse de près de 5%. Ether (ETH), la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a connu des temps encore plus difficiles, chutant de près de 7 % pour changer de mains juste au-dessus de 3 200 $.

Tous les principaux altcoins du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière étaient encore plus dans le rouge avec SOL en baisse de plus de 10 % et ADA et DOT en baisse d’environ 8 % chacun à certains moments. Les pièces de monnaie meme DOGE et SHIB étaient en baisse d’environ 12% et 9%, respectivement.

Pendant ce temps, les marchés boursiers américains ont chuté, le Nasdaq perdant 2,2 %, à la suite de la publication du procès-verbal de la réunion de mars de la Réserve fédérale au cours de laquelle les gouverneurs ont discuté d’une augmentation des taux d’intérêt par incréments d’un demi-point. Le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué la semaine dernière la possibilité d’une hausse d’un demi-point comme moyen de réduire l’inflation, qui, à près de 8%, a atteint un sommet en quatre décennies et pourrait potentiellement augmenter alors que le conflit en Ukraine fait rage, sabotant les prix de l’énergie et chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le pétrole brut Brent, une mesure largement considérée des prix de l’énergie, a continué de se négocier à plus de 101 dollars le baril, une augmentation massive par rapport au début de l’année, alors qu’il était à moins de 80 dollars le baril.

Les États-Unis et d’autres pays qui ont critiqué l’agression de la Russie ont pris des mesures pour imposer des sanctions complètes contre les plus grandes sociétés de services financiers de Russie, y compris Sberbank, la plus grande institution financière du pays. Les pays n’avaient auparavant imposé que des sanctions partielles aux entreprises. La Sberbank, qui détient environ un tiers des actifs de la Russie, n’aura plus aucun contact avec le système bancaire américain.

Les sanctions visent à paralyser l’économie russe, qui a pu rembourser sa dette grâce aux revenus qu’elle tire des ventes d’énergie et grâce à un accès limité aux banques étrangères. Les États-Unis ont exhorté les pays de l’Union européenne à interdire les importations russes de pétrole et de gaz, dont ils dépendent fortement.

Dans une interview avec le programme « First Mover » de CoinDesk TV, Scott Freeman, co-fondateur et partenaire de la société de services financiers JST Capital, a suggéré que les troubles mondiaux nuisaient au prix du bitcoin, malgré les achats importants au cours des 10 derniers jours par Terra’s Luna Foundation et MicroStrategy (MSTR), qui a acheté plus de 190 millions de dollars dans la crypto cette semaine. « Il est difficile de mettre le doigt sur le mouvement du bitcoin en ce moment », a déclaré Freeman. « En fin de compte, nous pensons qu’il existe des thèmes macroéconomiques dans l’environnement où les gens ne cherchent tout simplement pas à prendre des risques en ce moment. Les gens recherchent des opportunités de vente et de profit. »

Mais, Freeman a ajouté: « Nous pensons qu’à plus long terme, le bitcoin et la crypto sont de très bons endroits pour placer un certain pourcentage de votre portefeuille. »

S&P 500 : 4 481 -0,9 %

DJIA : 34 496 -0,4 %

Nasdaq : 13 888 -2,2%

Or : 1 925 $ +0,2 %

Connaissances

La prime de kimchi de Bitcoin s’évapore

Le bitcoin s’est échangé avec une décote de 3,2% par rapport au dollar américain sur les marchés sud-coréens la semaine dernière après le lancement de nouvelles réglementations sur la cryptomonnaie, a noté la société de données sur le marché de la cryptomonnaie Kaiko.

Il s’agit d’un changement de marché par rapport aux années précédentes, lorsque le cadre réglementaire unique de la Corée du Sud, qui restreint les transferts de capitaux transfrontaliers pour les étrangers, a conduit à une « prime de kimchi » – un écart entre les prix du bitcoin sur les échanges cryptomonnaies coréens par rapport à leurs homologues mondiaux. Bitcoin s’est échangé à plus de 20% de plus à un moment donné l’année dernière. La prime reflète également la demande du marché local.

Cependant, pour la première fois depuis des années, cette prime s’est transformée en remise car les commerçants anticipaient l’adoption de la « règle de voyage » du Groupe d’action financière (GAFI), a déclaré Kaiko.

La règle exige que les fournisseurs de services de cryptage collectent et divulguent les informations sur les clients pour toutes les transactions dépassant un seuil particulier.

Le récent basculement de la prime Kimchi vers une remise pourrait marquer la fin – pour le moment en tout cas – d’un commerce emblématique d’arbitrage de crypto, un commerce que plusieurs commerçants et entreprises, dont le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ont exploité à son apogée.

La crypto en Corée du Sud a récemment profité de vents favorables.

La semaine dernière, The Korean Herald a annoncé que SK Square, la branche d’investissement du conglomérat sud-coréen SK Group, dépenserait 2 000 milliards de wons (1,6 milliard de dollars) au cours des trois prochaines années dans les semi-conducteurs et la blockchain.

Le PDG et vice-président de SK Square, Park Jung-ho, a noté le « potentiel de croissance élevé » des « puces et de la blockchain », dans des commentaires au journal. La demande croissante de puces et d’autres composants qui permettent aux plates-formes de blockchain est un avantage parfois négligé de la croissance rapide de l’industrie.

Par ailleurs, SK Square, qui fait partie du géant du groupe SK composé de 95 sociétés distinctes, a mis en place un groupe de travail pour lancer ce qui serait le premier jeton de ce type par un conglomérat sud-coréen du top 10, souvent appelé chaebol.

Le président nouvellement élu du pays a promis des politiques favorables à la cryptomonnaie qui incluent des mesures juridiques pour confisquer les bénéfices de la cryptomonnaie obtenus par des moyens illégitimes et pour assurer leur retour aux victimes.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) reste en mode retrait après avoir échoué à dépasser le niveau de résistance de 48 000 $ la semaine dernière.

Le BTC a baissé de 4 % au cours des dernières 24 heures, ce qui est moins que certaines crypto-monnaies alternatives populaires (altcoins), ce qui indique un moindre appétit pour le risque chez les commerçants de crypto.

Sur les graphiques intrajournaliers, BTC est passé en dessous d’une tendance haussière d’un mois. Cela signifie que les vendeurs à court terme ont le contrôle, surtout après que le niveau d’évasion autour de 45 000 $ a été rejeté mardi.

Les récentes pannes sur les graphiques ont confirmé les signaux de momentum négatifs, bien que les reculs semblent limités. Pour l’instant, la reprise plus large depuis les creux de janvier reste intacte.

